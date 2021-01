Další fantastický výsledek českého kouče! U nás se úspěchy nedokázaly prodat, říká

Který ročník to pro vás na můstku byly větší nervy?

Asi v tom nebyl rozdíl, vždycky to jsou nervy do posledního závodu. Možná tentokrát, jak měl Kamil náskok, byl poslední skok trochu klidnější, ale ve hře jsme měli víc závodníků. David bojoval o pódium, nakonec jsme měli ještě dva další kluky v první šestce…

Celkový úspěch se ale hroutil den před startem Turné. Jeden ze závodníků měl pozitivní test na covid a chvíli to vypadalo, že polský tým nebude skákat. Jak vám bylo?

Bylo to těžké. Dvakrát jsem během toho dne dobíjel telefon, v jednom kuse jsme si volali, se svazem, organizačním výborem v Oberstdorfu, pak do toho vstoupila politika… Ale povedlo se vyjednat, že jsme šli na další testy, a ty už byly všechny negativní.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Michal (@michaldolezal)

I vaši svěřenci byli dost frustrovaní, což bylo vidět v reakcích na sociálních sítích. Bylo těžké je uklidňovat?

Mohli jen čekat, nebylo to snadné, nic nevěděli… Těžko je uklidňovat, když se chystali na Turné a pak to vypadalo, že nebudou moct závodit. Ale když pak klaplo, že mohli v Oberstdorfu závodit, možná je ta euforie nakopla.

Polák Kamil Stoch na ramenou krajanů Dawida Kubackého (vlevo) a Piotra Žyly.

Matthias Schrader, ČTK/AP

Kamil Stoch vyhrál Tour už potřetí, v čem tkví jeho výjimečnost?

On je komplexní skokan, stoprocentní profesionál a vítězný typ. Nezajímá ho jiný výsledek, chce vyhrát i každý tréninkový skok. Navíc si všechno dokáže dobře srovnat v hlavě.

Víc výher na Turné mají už jen Jens Weissflog a Janne Ahonen. Stochovi je 33 let, může je ještě dotáhnout?

Myslím, že sám Kamil neví, jak dlouho bude skákat. Teď ho to baví, má motivaci, za rok je olympiáda, takže určitě ještě skousne jít znova do té fyzické přípravy.

Michal Doležal 42 let 8. a 11. v jednotlivcích na ZOH v Naganu 1998 po kariéře výrobce skokanských kombinéz a trenér od roku 2016 asistent Stefana Horngachera u polské reprezentace od léta 2019 je u Poláků hlavním trenérem

Stoch si i po Turné pochvaloval partu v polském týmu, kde je přitom řada špičkových skokanů. Musíte občas krotit jejich individuální ambice?

Nemusím. Ta parta funguje dlouhodobě, speciálně Kamil s Dawidem se pořád slovně pošťuchují, ale fandí si a ta jejich rivalita je i při tréninku posouvá vpřed.

U polského týmu prožíváte radostné chvíle, ale určitě registrujete trápení, kterým si procházejí čeští skokané…

Samozřejmě, s (trenérem) Frantou Vaculíkem se potkáváme nahoře každý víkend. Přál bych celému týmu, aby s nimi měli všichni trpělivost, protože kluci se snaží, ale svět jde kupředu. Myslím, že také materiálově jsou tam rezervy, i tam pár metrů leží.

Kdy se podle vás tolik začaly rozevírat nůžky mezi českým a polským skokem na lyžích? Dá se říct, že Poláci mnohem lépe využili úspěchy éry Adama Malysze, zatímco u nás se na Jakuba Janda a Romana Koudelku nedaří navázat?

Adam je určitě klíčová postava toho boomu, díky němu jsou v Polsku skoky tam, kde jsou. Poláci jsou národ, který se dokáže pro něco nadchnout, takže po něm přicházeli mladí skokani, všichni chtěli skákat, žila tím celá země. A dokážou ty úspěchy prodat. U nás se nepovedlo prodat, když Jandys vyhrával, což byla chyba i tehdejšího vedení.

Teď máte v Polsku také nesrovnatelně lepší infrastrukturu, věříte, že se český skok ze současné krize může ještě vyhrabat?

Doufám, teď se zase aspoň skákalo v Harrachově na devadesátce. Děti jezdí do Polska na závody, kde jsou různé poháry, to je jediná šance, že budou hodně závodit, protože s tréninkem je to těžké. A jestli se to nezmění, tak nevím, co bude…