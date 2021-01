Příval vánočních dárků Ledeckou nakopl. Evidentně jsem byla hodná, směje se

Spokojenost je na místě. "Mám z jízdy radost, byla skvělá. Je pořád co zlepšovat, ale z těch tří jízd, co jsem tady jela, byla tahle nejrychlejší. Sice to nestačilo na podium, ale jsem spokojená, že jsem se zase o kousek zlepšila," líčí Ester Ledecká v rozhovoru pro agenturu Sport Invest, která ji zastupuje.

Co ještě v nahrávce zaznělo?

O vyrovnanosti výkonů, kdy se počtvrté za sebou ve sjezdu vešla mezi nejlepší sedmičku- "To je přesně to, o co se snažíme, držet kontakt se špičkou. A o to se budu snažit i nadále."

O sjezdovce Karla Schranze, kde závodila poprvé v kariéře a rychle se s ní sžila - "Bylo důležité poznat každou vlnu a myslím, že se nám to v trénincích povedlo. O trochu víc si čtvrtého místa cením, protože jsem si na to dokázala během tří dnů zvyknout. Zas to bylo něco jiného než doposud."

O výkonu vítězky Sofie Goggiaové- "S klukama to rozebereme a najdeme věci, ze kterých se můžu poučit do svých jízd. Těším se, protože podle času zajela skvělou jízdu. Těším se, co se naučím nového."

Ester Ledecká v cíli sjezdu ve Svatém Antonu.

Giovanni Auletta, ČTK/AP

O tom, jak prožila Vánoce, kdy strávila doma šest dnů - "Byla jsem bez lyží a strávila jsem je skvěle. Dostala jsem spoustu dárků, evidentně jsem byla hodná a doufám, že si to podržím i do letošního roku."

V neděli má před sebou superobří slalom a zkusí v něm zopakovat prosincovou výhru z Val d'Isere.