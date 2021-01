Česká hvězda si dopřála šlofíček a pak zářila. Odstraníme chyby, abych jela lépe, slíbila Ledecká

Co na ten nejlepší výsledek ve sjezdu od triumfu v Lake Louise v prosinci 2019 říkáte?

Mám z toho obrovskou radost, je to můj druhý nejlepší výsledek ve sjezdu. Vím, že je pořád na čem pracovat, ale byla to dobrá jízda. Moc jsem si to užila.

Porazila vás jen Sofie Goggiaová. Cítíte, že má stejně skvělou formu jako vy?

Děkuju, že si myslíte, že mám dobrou formu. (směje se) Taky doufám, že ji mám a že se bude jenom zlepšovat. Sofii beru jako další soupeřku, která má formu. Je to skvělá lyžařka, je rychlá, ale takových je tam minimálně dvacet. Všechny ty holky jsou něčím výjimečné a všechny chtějí vyhrát, takže se nesnažím předjet jenom Sofii. Snažím se je předjet všechny.

V celkovém hodnocení disciplíny vám patří průběžné 4. místo. Sledujete pořadí?

Vlastně ani ne, protože to sledujete vy. Po závodě mi to vždycky připomenete, takže děkuji.

Jak moc vám situaci zkomplikoval odložený start závodu kvůli nočnímu sněžení?

Vlastně to ani komplikace nebyla. Jak by o mně řekli, já jsem snaživka, tak jsem vyjela na kopec ještě za tmy, že si dám pár jízd ještě před prohlídkou. V ten moment to zrušili a řekli, ať holky zůstanou na hotelu. Tak jsem se vrátila, nejsem ranní ptáče, chtělo se mi spát. Musela jsem vstávat s pětkou na budíku, to je vždycky špatný. Tak jsem si pak lehla do postele a řekla jsem si, že si dám ještě hoďku a půl. Dala jsem si šlofíčka a pak si dala znovu rozcvičku. Jela jsem na kopec na prohlídku a myslím, že mi ta energie pomohla.

Máte sjezdovku v Crans Montaně ráda?

Tenhle kopec mi sedí. Byla jsem tu už loni, mám z toho nějakou zkušenost. Každou jízdou poznávám, jak nějaké pasáže zajet lépe, a doufám, že i tahle jízda mi dá něco do zítřka a do dalšího dne. Těším se, protože je to tady dobře zorganizované. Snaží se. I když jsme měly kratší sjezd kvůli větru, byla jsem ráda, že jsme to mohly sjet, a mám z toho další skvělý zážitek.

Ester Ledecká během tréninku v Crans Montaně.

Marco Tacca, ČTK/AP

Souhlasíte, že se vám nejspíš vyplatilo rozhodnutí odpočívat a vynechat závody na snowboardu v Bad Gasteinu?

Nevím, tohle se mi špatně hodnotí. To se musíte zeptat trenérů, protože já bych ten Bad Gastein samozřejmě ze všeho nejraději jela. Ale prostě takhle to vyšlo a bylo by fajn, kdybych tady zajela i další skvělé výsledky. Rozhodně je to lepší varianta, než kdybych vynechala Bad Gastein a jela bych tady příšerně.

Fanoušky jste pátečním výsledkem v Crans Montaně pořádně navnadila. Jak to bude vypadat v sobotu?

Pořád je na té jízdě co vylepšovat. Bylo tam určitě pár chyb a já se těším na to, jak si to s trenéry rozebereme a přijdeme na to, kde by se dalo ještě zrychlit. Budu se snažit si odpočinout, udělat dobré fyzio a připravit se na zítřek. Udělám maximum, abych chyby odstranila a jela ještě lépe než v pátek.