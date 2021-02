Nediskvalifikovali mě, oddechla si Ledecká. Mistrovství světa? Naplno bych jela i okresní přebor, vzkázala

Jak jste spokojená se svým pondělním výkonem?

Myslím, že jízda byla dobrá. I když pár chyb tam bylo, ale některé z té minulé jízdy jsem opravila a hlavně mě to moc bavilo. Bylo to fajn.

Jaké problémy jste řešila před startem?

Byly tam nějaké dohady ohledně mé helmy. Blbé to bylo v tom, že to bylo těsně předtím, než jsem měla startovat. ale nechali mě jet, nediskvalifikovali mě. Takže všechno dobře dopadlo a to je důležitý.

Závod ovládla Lara Gutová-Behramiová. Co soudíte o její jízdě a co říkáte na to, že se v celkovém hodnocení Světového poháru držíte mezi nejlepšími?

Lara zajela fantastickou jízdu a já se těším, až se na ni v klidu znovu podívám a poučím se z ní. Za sebe jsem ráda, že mám takhle vyrovnané výkony. Je to pro mě nejvíc, protože držím kontakt se špičkou, což je důležité. Posouvám se dopředu a jsem tak už mezi nimi.

Jaký bude váš další program před blížícím se mistrovstvím světa?

Přesuneme se teď do Itálie, místo ale přesně ještě nevím. Tam pak budeme trénovat až do mistrovství světa.

Těšíte se na šampionát, kde bude šance zabojovat o další medaile?

Beru to jako každý další závod, vždyť mě znáte. Já bych i okresní přebor jela stejně naplno jako mistrovství světa. Jakmile je to závod, tak do toho dám úplně všechno. A stejné to bude i s mistrovstvím světa.