Pohled za kulisy. Kde se rodí vítězné jízdy Ledecké a co si pouští před spaním?

Někdy je to ruleta, jindy klíčový moment už den před závodem. Volbě startovních čísel nejlepších sjezdařek předchází často dlouhé rozjímání a diskuse. Do úterního super-G na mistrovství světa v italské Cortině (od 13.00 na ČT sport) vstoupí Ester Ledecká s jedenáctkou, jak k ní trenérský tým dvojnásobné olympijské vítězky došel? A co si Ester pouští večer před spaním?