Jen místo za Ledeckou? Vůbec nevadí, smál se Zabystřan po senzačním výsledku

„Jsem za to strašně rád. Když jsem se dozvěděl, že naposledy byl z kluků v top ten Ondra Bank před šesti lety ve sjezdu ve Vailu, bylo to moc příjemné,“ neskrýval 23letý Zabystřan.

Kvalitní výsledek předvedl už ve čtvrtečním super-G, v němž byl dvacátý, stejná pozice mu patřila v půlce kombinace a úplně spokojený nebyl. Náročný slalom na ledovaté trati ale zvládl lépe než jeho soupeři.

„Také jsem se cítil při jízdě úplně šíleně, jak to napreparovali. Ale když jsem přijel do cíle a viděl sedmičku, bylo to krásný, i když se pak přede mě ještě dva kluci dostali,“ popisoval Zabystřan, jenž byl tak jen o příčku horší než Ester Ledecká.

„Ale to mě vůbec nemrzí,“ smál se a naopak si cenil podpory své krajanky, která už po super-G popisovala, jak jeho závod nervózně sledovala v televizi, až se u toho zpotila. „I když jsem pak přišel na barák po super-G, tak mi gratulovala, navzájem se podporujeme,“ říká.

Zabystřan má v Cortině v plánu jet i všechny točivé disciplíny v čele s nedělním slalomem. Po sérii výpadků ve Světovém poháru si desátým časem v kombinaci zvedl sebevědomí. „Určitě, i když tohle byl hodně náročný závod, jak jsme tři dny trénovali na jiném sněhu,“ dodal.