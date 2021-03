Měl až komický pád. Přesto si mladík dojel na MS pro senzační medaili

Amundsen získal řadu medailí na juniorské úrovni i v kategorii do 23 let, ale v dospělém Světovém poháru zatím jen paběrkoval. Absolvoval v něm jen tři závody.

V jednom ze závěrečných sjezdů ve středečním závodě neudržel rovnováhu a upadl. Rychle se ale dostal na nohy a o medaili se nenechal připravit. Na druhého Krügera ztratil patnáct sekund, na vítězného Holunda pak dalších dvacet.

Harald Östberg Amundsen v cíli závodu na 15 km volně na MS v Oberstdorfu.

Kai Pfaffenbach, Reuters

„Samozřejmě jsem velmi šťastný. Měl jsem velmi dobrý závod s nižším startovním číslem, a tím pádem i dobrými podmínkami," pochvaloval si v cíli Amundsen.

Zároveň odmítal, že mohl závod vyhrát nebýt zmíněného pádu.

„Ke konci už mi tuhly nohy a zpomaloval jsem. Když jsem upadl, byl jsem na sebe hrozně naštvaný. Ale říkal jsem si, že se to možná stalo i spoustě dalších závodníků. Sice jsem ztratil rychlost, ale rychle jsem se vrátil na nohy a co nejrychleji uháněl do cíle. Ani bez pádu bych nevyhrál, ale mohl jsem být zlatu ještě blíž," radoval se.

Harald Östberg Amundsen na trati závodu na 15 km volně na MS v Oberstdorfu.

Kai Pfaffenbach, Reuters