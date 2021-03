Slunce? Mraky? Další krutá rána pro Švýcarku? Čeká i Vlhová. A také Ledecká se třináctkou

Do akce by se měla dostat i česká reprezentantka Ester Ledecká, které patří v průběžném pořadí disciplíny páté místo. Lyžařky mají ve Švýcarsku startovat v 9:30. Nad střediskem se převalují mraky, do ideálu je daleko, jen místy prosvítá slunce, situace ale přece jen vypadá o něco lépe než včera.

Ledecká má startovní číslo třináct. Domácí hvězda Gutová-Behramiová pojede jako sedmá, Vlhová sedmnáctá.

Včera se nejelo, přesto to emoce plály. Švýcarka na své půdě zvolna přichází o šanci na globus, z jejího týmu se ozývaly hlasy, že by se pravidla Mezinárodní lyžařské federace (FIS) měla změnit.

Sjezd, kde mohla mít navrch nad Vlhovou a mohla umazat z manka, se podle švýcarské vize mohl přesunout na pátek, kdy by se dal zrušit plánovaný týmový závod. Ale stávající regule to neumožňují.

Vlhová má teď v celkové kvalifikaci náskok 96 bodů před Gutovou-Behramiovou. Ta měla v lednu a únoru skvělou formu, kdy dokonce vystřídala Slovenku v čele pořadí. Nicméně slovenská lyžařská ikona se po parádě na domácím svahu v Jasné a pak i částečně v Aare dopracovala ke slibnému náskoku.

Zrušení středečního sjezdu jí nahrálo do karet, Gutová-Behramiová nestartuje v slalomu, a tak může získat celkově už pouze 200 bodů v případě, že by triumfovala v super G a obřím slalomu. Pokud by se naplnil tento scénář, Vlhová by potřebovala ze tří závodů získat 105 bodů, což by jí zaručilo historický úspěch v podobě velkého křišťálového glóbu.

Další výkyv počasí ji tak k němu může zase o něco přiblížit, což by asi ještě víc rozladilo Švýcary.

Pravidla během finále SP na rozdíl od mistrovství světa či olympijských her neumožňují změnu programu. Podle mnohých se měl sjezd jet v náhradním termínu v pátek místo týmové soutěže, jež nemá tak velkou sportovní prestiž. O víkendu je na programu obří slalom a slalom speciál.

"FIS musí podle mého názoru změnit pravidla tak, aby se dal při finále SP vyškrtnout týmový závod a místo něj by se v tomto volném dnu mohl jet závod jednotlivců," řekl šéf švýcarských lyžařů Walter Reusser.

Ředitel ženských závodů FIS Peter Gerdol ale na podobný návrh reagoval podle deníku Blick podrážděně. "Pravidla jsou naprosto jasná. Slouží k tomu, aby se zabránilo spekulacím a diskuzím, které závody by měly být přesunuty. Tato pravidla platí už léta a není o čem diskutovat," uvedl.

Muži mají dnešní závod na programu od 11:00. K zisku trofeje má nejblíže Rakušan Vincent Kriechmayr, jenž vede před domácím Marcem Odermattem o 83 bodů.