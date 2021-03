Rakušané ani nepogratulovali. Neskousnou, že je porazila Slovenka, říká otec Vlhové

„Stálo před námi asi dvaadvacet Rakušanů v oficiálních bundách, tolik jsem jich napočítal. Ani jeden z nich se neotočil a nepogratuloval nám," cituje Vlhu slovenský server sport.sk.

Nedočkal se prý ani trenér jeho dcery Livio Magoni. „I Livio měl stejnou zkušenost. Podat ruce mu přišli členové malých týmů, ale nikdo z těch velkých. Neumí skousnout to, že je porazila lyžařka ze Slovenska," myslí si Vlha.

Trenérovi při finále SP v Lenzerheide naopak neustále chodily smsky od slavné Slovinky Tiny Mazeové, kterou Magoni rovněž dovedl k velkému křišťálovému glóbu. „Byla šťastná, že se mu to povedlo s Petrou taky," prozradil otec slovenské hvězdy.

Velkolepou sezonu Vlhové nakonec lehce pokazila jen neúspěšná obhajoba malého glóbu za slalom, který jí ve finále v Lenzerheide vyfoukla Rakušanka Katharina Liensbergerová.

„Je nám líto, že o něj Petra v závěrečných závodech přišla. Byla by to taková třešnička na dortu. Samozřejmě nás to zklamání rychle přejde a budeme se těšit z obrovského úspěchu pro Slovensko," přiznal otec novopečené lyžařské královny.

A zároveň dodal, že závěrečný podnik sezóny byl i pro něj mimořádně náročný: „Nikdy jsem nic takového nezažil. Manželka Zuzana, Petřin přítel Miško, další lidé z týmu a v prvním řadě já jsme byli brutálně nervózní. I na Petře bylo vidět, že není ve své kůži. Šlo o hodně a tlak byl enormní."