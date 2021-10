Slovenská ikona Vlhová: Bývalý trenér? Ubližoval mi, byl to masakr

Slovenská lyžařská hvězda Petra Vlhová uvedla, že jí její bývalý trenér Livio Magoni psychicky i fyzicky ničil. Kvůli tomu se s ním po minulé sezoně ozdobené triumfem v celkovém hodnocení Světového poháru rozešla. S pocity, které prožívala na závěr spolupráce, se svěřila v připravované autobiografii. Ta by měla vyjít na Slovensku v polovině listopadu.

Slovenský web sme.sk zveřejnil pasáže z knihy. Mimo jiné vyšlo najevo, proč Vlhová po životní sezoně ukončila spolupráci s italským koučem. "První tři roky s trenérem Liviem Magonim byly úžasné. Ukázal mi nový svět. Ukázal mi, jak fungují nejlepší. Postupně se to však začalo kazit a poslední sezona s ním byla masakr. Kdybych s ním pokračovala dál, vydržím ještě maximálně dva roky a skončím. Buď vyhořím, zničí mi tělo, nebo mi znechutí lyžování," uvedla šestadvacetiletá rodačka z Liptovského Mikuláše.

Chyběl jí lidský přístup. "Livio mě bral jako stroj. Ne jako ženu, která má i city, která má své dny a která někdy nezvládá. Nikdy nebyl spokojený. Ubližoval mně i lidem v týmu. Bylo to až chorobné," posteskla si. Nesblížila se s ním. "Když jsem se mu svěřila, vrátilo se mi to jako bumerang. Nikdy jsem s ním neměla bližší vztah. Odmítal to. Pro Livia jsem nikdy nebyla dost dobrá."

Její slova se potvrdila při Italově reakci poté, co vyhrála celkové hodnocení Světového poháru. V rozhovoru pro Corriere della Sera o ní prohlásil, že zlepšení nemá v DNA a už se bude jen zhoršovat. Jeho bývalé svěřenkyni Tině Mazeové se prý nemohla rovnat.

"Proti Petře byla Tina komplexnější. A to i po nesportovní stránce. Měla pod kontrolou sportovní čas i volno. V tomhle Petra trošku plave," řekl tehdy a přidal řadu dalších kritických komentářů na adresu své svěřenkyně.

Psychicky jsem se zhroutila, přiznává Vlhová

Když se Vlhová o jeho slovech dočetla, nejdříve nechápala. "Otevřela jsem si ten článek v originále. Byl v italštině. Nechala jsem si ho přeložit a celý ho přečetla. Psychicky jsem se zhroutila. Asi tři hodiny jsem brečela, nedokázala jsem to zastavit," vyprávěla o těžkém úderu od svého kouče ve chvíli, kdy měla oslavovat.

Petra Vlhová vedle kouče Livia Magoniho. Úspěšná spolupráce krátce po životním úspěchu slovenské hvězdy skončila.

Instagram Petry Vlhové

Bylo jí jasné, že spolupráce skončila. "Volala jsem bratrovi, že s Liviem končím. Do telefonu jsem pořádně nadávala. V ten okamžik jsem ho nenáviděla, pokazil mi všechnu radost z velkého glóbu," doplnila Vlhová.

Na olympijskou sezonu ji začal připravovat hvězdný švýcarský kouč Mauro Pini, který v minulosti spolupracoval například s krajankou Larou Gutovou-Behramiovou. Ani Magoni nezůstal bez práce, ujal se reprezentace slovinských sjezdařek.