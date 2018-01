Sjezdařka Křížová po ztrátě sponzorů ukončila kariéru

Sjezdařka Klára Křížová ukončila po třinácti letech ve Světovém poháru kariéru. Do letošní sezony vstupovala s nadějí, že se dostane potřetí na olympijské hry, ale přišla o dva sponzory a v nominaci do Pchjongčchangu nefiguruje. Proto propustila trenéry i servismana a dál závodit nebude.

"Bez týmu a podmínek se tento sport na vrcholové úrovni dělat opravdu nedá," uvedla osmadvacetiletá Křížová v prohlášení. "Nebylo to pro mne jednoduché rozhodnutí, samozřejmě proběhlo i nemálo slz, ale nakonec jsem ráda za všechno, jak bylo, co mi lyžování přineslo, nebo naopak vzalo."

Dcera bronzové olympijské medailistky ve sjezdu ze Sarajeva 1984 Olgy Charvátové-Křížové byla specialistkou na rychlostní disciplíny. Poprvé se mezi elitou objevila v prosinci 2005 ve sjezdu v kanadském Lake Louise. Na stejném místě jela loni v prosinci poslední závod SP.

Jejím nejlepším výsledkem v seriálu bylo 20. místo ve sjezdu ve Svatém Mořici v roce 2010. Čtyřikrát se zúčastnila mistrovství světa a dvakrát olympijských her. "Jsem hrdá na své výsledky. Podařilo se mi probojovat se do světové špičky navzdory tomu, že jsme malá země, která se nemůže chlubit ideálními podmínkami pro vrcholové lyžování. To, čeho jsem dosáhla, mě bude vždycky hřát u srdce," uvedla Křížová, která skončila v úterý čtvrtá na mistrovství republiky ve sjezdu.

Před rokem podstoupila operaci dutin a nosní přepážky a na letošní zimu získala nového kouče. Jenže na začátku léta přišla o prvního sponzora. "Byla to pro mne velká finanční ztráta, která ovlivnila letní přípravu. Většina přípravy probíhala v limitovaných evropských podmínkách," řekla Křížová.

Před prvním Světovým pohárem spadla v tréninku v Nakisce a v Lake Louise pak nemohla jet sjezd. "I přes sebezapření jsem se ale rozhodla naskočit alespoň do superobřího slalomu, který však moji indispozici jen zhoršil," uvedla.

Po návratu do Evropy se dozvěděla, že další její sponzor odstoupil od dohody. "Došla jsem k závěru, že nemám dostatek finančních prostředků na to, abych mohla zaplatit náklady na trenéra, servismana a ostatní," konstatovala.

Sjezdové lyžování označila za nesnadný a výjimečný sport. "Který miluji a vždycky milovat budu," řekla. Už se dívá do budoucna. "Něco končí, ale něco nového začíná. A já už se teď těším na další kroky," dodala Křížová.