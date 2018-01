Nemocná Ledecká vynechala druhý obří slalom SP ve Slovinsku

Česká reprezentantka Ester Ledecká nenastoupila do kvalifikace dnešního závodu snowboardového Světového poháru v obřím slalomu ve slovinském středisku Rogla. Na sobotní vítězství nemůže navázat kvůli nemoci, uvedl server iDnes.cz.

Dvaadvacetiletá Ledecká v sobotu v Rogle vyhrála i čtvrtý obří slalom v tomto ročníku. V olympijské disciplíně ještě v sezoně nenašla přemožitelku a je největší favoritkou blížících se olympijských her. Úřadující mistryně světa zvítězila v SP potřinácté v kariéře a v Rogle už počtvrté. Další triumf ale dnes nepřidá.

"Ester měla celou noc silný kašel, ráno se probrala s lehkou chřipkou. Vzhledem k dalšímu programu - aby se to na ní nepodepsalo mnohem víc - se rozhodla nestartovat. Je to spíš z preventivních důvodů," řekl webu manažer Ledecké Viktor Valta. Českou reprezentantku nyní čeká přesun do Bulharska na další dva závody snowboardového SP, které se pojedou v pátek a v neděli.