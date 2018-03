Ledecká nemá čas testovat lyžáky, proto jezdí v prasklých

Ve švédském Aare si tak dojela ve sjezdu jedenáctá ve stejných botách, které měla na nohách při překvapivém triumfu v olympijském superobřím slalomu. Před závodem v Pchjongčchangu se jí přitom uvolnila spona spravující starší prasklinu.

"Sešroubovali mi to a ono to zase tak nevadí," ohnula se Ledecká ke svým červeným lyžákům a ukazovala páskou zalepené místo pod přezkou pravé boty. Problém má i s levou botou. "Na vnitřním lemu lyžáku, ten je taky prasklý, ale tam to nejde opravit. Doufám, že se mi to tam nebude rozevírat víc," řekla Ledecká.

Proč si boty nechává? "Pohodlné teda nejsou, je to svěrák," usmála se Ledecká a vysvětlila, že jsou nejrychlejší, co má. "Já je mám hrozně ráda. Snad vydrží ještě dlouho. Zůstanou, dokud se nerozpadnou," řekla dvaadvacetiletá lyžařka.

Zmíněné sjezdové boty jsou staré dva roky. Přitom před olympiádou dostala nové a v tréninku vedle nich používá ještě jedny starší, aby si závodní pár co nejvíc šetřila. "To je důsledek toho, že nemáme čas boty testovat. Na to je potřeba hodně jízd a to se dá dělat jedině před sezónou," podotkl sjezdařský trenér Tomáš Bank.

Ledecká má problém s časem, protože skvěle lyžuje i jezdí na snowboardu, což dokázala ziskem zlatých medailí v každém sportu na nedávné olympiádě.

Doma má sklad lyžáků

Vybrat nový pár je složitý proces. Před sezónou většinou dostane dva nové páry na rychlostní disciplíny a dva na technické. Servismani firmy Atomic pak upravují skelet elitním sjezdařům na míru. "Kdyby to byly surové lyžáky a vrazila bych do nich nohu a šla si zajezdit, tak můžu ukončit kariéru. To by tak strašně bolelo, že to nejde," řekla Ledecká.

Botu je potřeba zevnitř brousit či vyplňovat. "Je to úplně šílené, strávím tam většinou čtyři pět hodin. Je to nalejzání a vylejzání z boty tam, a zpátky," popsala. Lepší než ty současné prasklé ale zatím nenašla. "Já na to nemám moc času a nebaví mě to. Snad jednou nafasuju nové, které budou rychlejší a vyměním je," uvedla.

Za kariéru má nastřádaných 50 párů lyžáků. Neprodejných. "Je to šílený svěrák, to nikdo nechce," řekla. Vrásky tím přidělává rodičům, kterým boty vozí domů. "Mamka nadává, že jsem jim z toho udělala takový sklad," řekla Ledecká.