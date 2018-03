Lyže? Snowboard? Ledecká rozprostírá plány na další sezónu

Ve Švédsku dnes sice nedokončila kvůli bolestem zad super-G, přesto mohla z finále SP odjíždět spokojená. V zimě odjela devět závodů SP - šestkrát bodovala, nejlépe skončila sedmá ve sjezdu v Lake Louise a jedenáctá nyní v Aare. V superobřím slalomu byla v SP nejlépe čtyřiadvacátá, ale šokovala výhrou na olympiádě.

"Mám radost, že jsem se takhle posunula. Jsem strašně ráda, že je to vidět, že to jde krůček po krůčku dopředu," pochvalovala si Ledecká. "Je to hlavně díky mému skvělému týmu. Každý mi pomohl," připomněla bratry Tomáše a Ondřeje Bankovy, servismana a trenéra Petra Kouřila a fyzioterapeuta Jakuba Marka.

"Ona byla už loni schopná jezdit velmi rychlé jízdy, ale letos je předváděla častěji. Měla větší stabilitu výkonů," řekl novinářům Tomáš Bank. "Kromě Mořice každý závod, který jela, tak jela tak, že mohla mít v každém závodě dejme tomu i medaili nebo být v top pět. Ono se to sice na svěťáku nepovedlo, ale výsledky byly hodně dobré."

Vzhledem ke kombinaci snowboardu, v kterém má také olympijské zlato z Pchjongčchangu, a lyží má Ledecká méně času na trénink. A oba sporty plánuje střídat dál. "Uděláme co nejlepší strategii, abych jela co nejvíc svěťáků na lyžích a také na snowboardu," řekla trojnásobná celková vítězka SP v paralelních disciplínách.

Podle Tomáše Banka přijížděla Ledecká ze snowboardu na lyže dobře naladěná. "Po dvou dnech vždycky jezdila dobré jízdy, ať to bylo na olympiádě nebo i tady. Jeden den jela volně, druhý v bránách a třetí byla druhá v tréninku," řekl Bank. Jedním dechem ale dodal, že by samozřejmě byla ještě lepší, kdyby mohla víc lyžovat.

Oproti minulým rokům jela Ledecká v této sezóně o dva závody na lyžích v SP více a je možné, že v příští se tento počet znovu navýší. Je totiž reálné, že pojede jen na mistrovství světa na lyžích a vynechá snowboardové, jelikož termínově kolidují.

"Předpokládám, že v další sezóně se budeme soustředit na lyžařské mistrovství světa, které bude v únoru. Udělají se takové bloky a potom se přesuneme na snowboard," uvažovala Ledecká. Šampionát na snowboardu se v americkém Park City koná od 1. do 10. února, sjezdařský začne v Aare 5. února superobřím slalomem.

"Letos byl leden hodně obětovaný snowboardu kvůli olympiádě. Příští rok by to mohlo být jinak. Na druhou stranu to docela dobře zafungovalo, ale to je otázkou příštího měsíce, jak se všechno naplánuje na příští rok," doplnil Tomáš Bank.

Příští rok by se Ledecká mohla představit na lyžích českým fanouškům. Ve Špindlerově Mlýně se 8. a 9. března koná Světový pohár. V kalendáři jsou obří slalom a slalom a poznámka dodává, že by se mohl přidat superobří slalom.

Sama Ledecká připustila, že by mohla v budoucnu preferovat lyže. A to v momentě, kdy mluvila o tom, že zatím se bude více věnovat rychlostním disciplínám. "Tam mám víc šancí. Docela mi jdou. A hlavně mě to fakt baví," řekla a dodala: "Kdybych se za tři čtyři roky soustředila víc na lyže, tak bychom přidali obřák. Já bych ráda řekla i slalom, ale nevím, jestli mám šanci to dohnat. Uvidíme."