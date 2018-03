Pocta pro Ledeckou v Praze. Jaké má olympijská vítězka další plány?

O víkendu převzala velký křišťálový globus za celkový triumf ve Světovém poháru v alpském snowboardingu a v pondělí se Ester Ledecká dočká další pocty. Od pražské primátorky Adriany Krnáčové převezme za své úspěchy symbolický klíč od hlavního města, v němž se dvojnásobná olympijská vítězka z her v Pchjongčchangu 23. března 1995 narodila. Na Sport.cz můžete slavnostní akt sledovat od 10:00 v přímém přenosu.

Ledecká glóbus převzala v sobotu v německém Winterbergu, kde závodníci jeli paralelní slalom. Česká reprezentantka do závodů nicméně nezasáhla kvůli problémům se zády. Ty ji začaly sužovat během týdne při finále SP v alpském lyžování ve švédském Aare, kde Ledecká obsadila jedenácté místo ve sjezdu a ve čtvrtek nedokončila super-G.

https://www.facebook.com/Sport.cz/videos/10160247896440644/

Senzační vítězka olympijského super-G a paralelního obřího slalomu ve snowboardingu nicméně věří, že v sezóně bude pokračovat a chtěla by ještě absolvovat slalomy a obří slalomy kategorie FIS na lyžích. "Nemělo by to být vážné a čas ukáže, jak rychle bude v pořádku," řekl ČTK manažer Viktor Valta.