Beachvolejbalistky Kolocová s Kvapilovou mají na ME jistý postup

České beachvolejbalistky Kristýna Kolocová a Michala Kvapilová mají na ME jistý postup do play off. Ve druhém utkání skupiny F vyhrály nad Ruskami Dabižovou a Mastikovovou po setech 21:15, 21:12. Vítězně do evropského šampionátu vstoupily i Markéta Sluková s Barborou Hermannovou. Nasazené dvojky zdolaly Jupiterovou a Chamereauovou z Francie 2:1.