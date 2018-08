Ostrava ztratila kapitána, ulovila ale rakouského reprezentanta

V Ostravě už v nové sezóně nebude hrát Polák Mateusz Biernat. Kapitán týmu po dvou letech přestoupil do Liberce. Na prvním tréninku chyběl také reprezentační univerzál Matěj Šmídl, jenž si našel angažmá v italském týmu Ravenna. Do Karlovarska zamířil talentovaný Lukáš Vašina, do prvoligových Beskyd Filip Bořuta. Jakub Balon ukončil profesionální karieru a Američan Chris Nugent se vrátil zpět do zámoří, Radek Šoltys si novou volejbalovou štaci hledá.

Nejzvučnější posilou je rakouský smečař Anton Menner, který minulou sezónu odehrál ve slovenské Nitře. „Tony je součástí rakouského národního týmu, který v srpnu čeká kvalifikace na mistrovství Evropy a připojí se k nám později," uvedl Václavík. Novými tvářemi jsou dále americký univerzál Mitch Beal, polský nahrávač Blažej Podlesny a ostravský odchovanec Jan Štefko, který se vrací po dvouletém působení v Karlovarsku.

„Tým je nyní kompletní a další posily již nehledáme," řekl manažer Tomáš Zedník, který bude znovu působit i jako Václavíkův asistent. „Už ale jen při domácích zápasech. Jinak se budu věnovat především manažerským povinnostem a práci s mládeží," vysvětlil Zedník.

Ke změně došlo také v realizačním týmu. Kondičního trenéra Marka Gryce, jenž „přestoupil" do hokejového Třince nahradí David Ulrych. První extraligový zápas odehraje VK Ostrava v sobotu 29. září v Brně.

Soupiska VK Ostrava Nahrávači: Blažej Podlesny, Jan Štefko. Univerzálové: Mitchell Beal, Jakub Dvořák. Smečaři: David Janků, Anton Menner, Vojtěch Bauman. Blokaři: Václav Kotas, Jan David, Oliver Sedláček. Libera: Damian Sobczak a Matouš Vancl. Trenér: Jan Václavík.