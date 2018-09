Cenný skalp! Basketbalisté před rekordní návštěvou zdolali Rusko a už klepou na čínská vrata

Čeští basketbalisté už jsou blízko účasti na mistrovství světa, kam by se národní tým dostal po dlouhých 37 letech. V důležitém kvalifikačním zápase reprezentanti porazili v Pardubicích Rusko 80:78, když vítězný koš dal pět vteřin před koncem po skvělé individuální akci Tomáš Satoranský. Další české vystoupení přijde v neděli večer na půdě Bosny a Hercegoviny a výhra Ginzburgova výběru i tam by mohla už prakticky zajistit letenky do Číny.