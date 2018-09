Satoranský vykouzlil vítězný koš pět vteřin před koncem. Bez diváků bychom nevyhráli, ocenil podporu osmi tisíc lidí

Předvedl přesně to, co se od režiséra hry české basketbalové reprezentace čeká. V NBA působící Tomáš Satoranský se pět vteřin před koncem postaral o vítězný koš ve vyhrocené kvalifikační bitvě s Ruskem.

Do koše smečuje Tomáš Satoranský.

Vzal poslední akci na sebe. Po perfektním driblinku předvedl parádní průnik obranou a střelou po odrazu z jedné nohy stanovil konečnou podobu skóre na 80:78. „Chtěli jsme to hrát prakticky do konce limitu na střelu. Rusové tam přebírali hráče a tím se mi otevřel prostor k nájezdu a následnému zakončení, na které jsem si hodně věřil," přiblížil Satoranský.

„Pak jsem jen doufal, že to zvládneme ubránit. Dalo se tušit, že Rusové zkusí hrát na Šveda, poslal z dálky míč jen do obroučky," líčil český rozehrávač, jemuž se splnilo osobní přání porazit 50 let po invazi právě sbornou a děkoval i fanouškům. „Nikdy jsem nehrál v Česku v tak skvělé atmosféře," pochvaloval si.

„Podpora z hlediště byla naprosto úžasná, i když tady byl na rozdíl od hal v zámoří velký prostor mezi diváky a palubovkou. Bez fantastických diváků v zádech bychom nevyhráli a jsem rád, že se naplnilo moje očekávání, že přijde hodně lidí," rozplýval se basketbalista Washingtonu, který nemohl předchozí zápasy v boji o MS absolvovat kvůli působení za oceánem.

„Jsem moc rád, že se nám teď v plné síle, i s Honzou Veselým a proti soupeři tak vysoké basketbalové úrovně, povedlo udržet kluky nastolený kvalifikační trend. Vyhrocený, ohromně těžký zápas jsme zvládli perfektní týmovou hrou. Nebylo snadné si ten tlak nepřipouštět, ale v klíčových okamžicích jsme nervy neměli," líčil Satoranský.

Přes hukot z tribun se skoro neslyšeli

Národní tým v nejsilnější sestavě ve spojení s atraktivním soupeřem a důležitostí zápasu, to vše přilákalo do pardubické arény rekordní návštěvu na českou reprezentaci v podobě 8438 diváků. Dosavadním maximem na zápase české basketbalové reprezentace bylo 6486 fanoušků na duelu s Polskem v srpnu 2005 v pražské O2 areně.

„Tím, jak to dopadlo, máme všichni úžasný zážitek. Celý zápas mi přišel hodně emotivní, plná hala nás hnala neustále dopředu. Přes hukot lidí jsme se skoro neslyšeli," radoval se Jaromír Bohačík, jenž obstaral důležité trefy.

„Na Satyho a Veselku měli Rusové připravené obrany, takže dva naši nejlepší kluci hráli vlastně na mě a mně to díky bohu do koše padalo," líčil autor 19 českých bodů a ocenil, že se mužstvo celý zápas mohlo spolehnout na parádní doskok.

Češi tak mohou začít šilhat po účasti na MS, ve skupině se nyní bodově dotáhli na vedoucí Francii. Před ruským týmem, kterému patří čtvrtá, už nepostupový příčka, teď mají svěřenci trenéra Ginzburga náskok tří výher a navíc k dispozici dvě utkání se zatím poslední Bosnou a Hercegovinou.