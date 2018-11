Senzační zásah! Sestra fotbalové hvězdy skórovala přes celé hřiště, fanoušci šíleli

To byla paráda, jaká se hned tak nevidí. A navíc korunovala nádherný večer pro české barvy. Kromě vítězství basketbalistek USK v Eurolize nad silným Bourges budou příznivci vzpomínat i na jeden fantastický zážitek. Postarala se o něj Teja Oblaková, která v poslední sekundě zápasu trefila neuvěřitelný koš.

Běžely poslední sekundy zápasu mezi USK Praha a francouzským Bourges. Pražanky mířily za svým třetím vítězstvím ve skupině, vedly 85:80, když jim parádní bonbonek na cestu domů přibalila sestra hvězdného brankáře fotbalového Atlétika Mardrid Jana Oblaka Teja.

Osmadvacetiletá basketbalistka se dostala těsně před závěrečným klaksonem k míči. Na další útok nebyl čas, a tak zkusila slovinská basketbalistka "beznadějný pokus." Střela prakticky přes celé hřiště z 25 metrů zapadla k obrovskému nadšení fanoušků do obroučky.

Takový pokus by jistě ocenil i její o tři roky mladší bratr, jehož Atlético se drží po jedenácti kolech v La lize na čtvrtém místě.

"To byla velká náhoda, ale hezky se na to dívalo. Vzala jsem si k srdci přání trenérky, ať za všech okolností posíláme míč do koše," uvedla slovinská rozehrávačka.

Sladká tečka na konečném vítězství 88:80 tak znamenala třetí vítězství ze tří zápasů a druhé místo pražského týmu ve skupině A jen o skóre za vedoucím Jekateřinburgem.

„Je skvělé, že jsme po dvou výhrách venku přidaly i třetí výhru. Euroliga začala pro nás daleko lépe, než bychom si na startu sezóny vůbec uměly představit, takže klobouk dolů před hráčkami," uvedla trenérka českých šampiónek Natália Hejková.