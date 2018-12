Šňůra pokračuje! Veselý pomohl Fenerbahce porazit obhájce titulu Real Madrid

Basketbalisté Fenerbahce Istanbul v repríze posledního finále Evropské ligy doma po závěrečném obratu zdolali Real Madrid 65:63 a prodloužili vítěznou šňůru už na jedenáct zápasů. To je nový rekord klubu. Velkou zásluhu na tom měl i český pivot Jan Veselý, který přispěl 13 body a pěti doskoky. Fenerbahce má na prvním místě tabulky už náskok dvou výher na Real.

"Hráli jsme o první místo, to jsme si pojistili. Věděli jsme, že to bude vyrovnaný zápas. Dělali jsme chyby, ale snažili jsme se s nimi hrát až do konce a nakonec slavíme," řekl Veselý v televizním rozhovoru.

Český reprezentant od začátku potvrzoval velmi dobrou formu a zaznamenal devět z úvodních 20 bodů svého týmu. Podílel se tak na tom, že si Fenerbahce brzy vybudovalo náskok 12 bodů. Jenže pak si šel Veselý odpočinout, jeho spoluhráči už nebyli tak agresivní směrem ke koši a Real se vrátil do zápasu.

Oba týmy pak dobře bránily a na každý koš se nadřely. Už se zdálo, že koncovka vyjde obhájci titulu, protože Real vedl dvě minuty před koncem o šest bodů. Pak ale dal Marko Gudurič trojku a 34 sekund před koncem smečí po útočném doskoku snížil Veselý na rozdíl jediného bodu. Real se neprosadil, naopak Luigi Datome vydařeným nájezdem rozhodl o výhře tureckého celku.

Na závěr první poloviny základní části slavil výhru i Ondřej Balvín v dresu Gran Canarie. Španělský tým porazil doma Žalgiris Kaunas 73:66 a český pivot byl s 12 body druhým nejlepším střelcem domácích, k tomu přidal pět doskoků.

Balvín za posledních sedm zápasů pětkrát skóroval dvouciferně, proti slavnému litevskému klubu si k tomu pomohl i proměněním všech šesti trestných hodů. Jeho tým půjde do odvetné části soutěže z 12. místa s jednobodovou ztrátou na play off.

Evropská liga basketbalistů - 15. kolo: Fenerbahce Istanbul - Real Madrid 65:63 (za domácí Veselý 13 bodů, 5 doskoků, 2 asistence) Panathinaikos Atény - CSKA Moskva 96:84 Bayern Mnichov - Budučnost Podgorica 93:88 Gran Canaria - Žalgiris Kaunas 73:66 (za domácí Balvín 12 bodů, 5 doskoků)