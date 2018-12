Čeští házenkáři nezvládli v bitvě s Japonskem druhý poločas

Na rozdíl od pátečního zápasu s Rumunsku český celek vstoupil do utkání s Japonskem lépe a jako první odskočil do dvoubrankového vedení. Asijský celek ale rychle srovnal a v poločase se šlo do kabin za nerozhodného stavu 13:13.

Český tým po změn stran ještě jednou vedl, ale závěr patřil Japoncům. Po gólové šňůře získali rozhodující tříbrankové vítězství a dokráčeli za cenným vítězstvím.

Národní celek v Polsku postrádal tradiční opory v čele s Ondřejem Zdráhalou, Pavlem Horákem a Jakubem Hrstkou. Od 2. ledna se reprezentanti budou v Chebu chystat na dva přípravné zápasy. Nejprve 4. ledna nastoupí v Hannoveru proti Německu a 8. ledna v Chebu proti Argentině. Oba soupeři se připravují na lednové mistrovství světa, kam český tým neprošel.