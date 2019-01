Úžasný Satoranský! Má první český triple double v historii

Triple double, tedy nasbírání dvouciferných hodnot ve třech sledovaných statistikách, je pro basketbalisty NBA jako hattrick v jiných sportech. Satoranský k němu byl blízko už v prvním utkání tohoto roku, kdy mu ale chyběly tři asistence. Stejně jako v dubnu 2014 jinému českému hráči Jiřímu Welschovi.

Tentokrát ho uzavřel minutu a 43 vteřin před koncem pátečního utkání nahozením na smeč pro Bradleyho Beala. "To je zásluha Bradleyho, který zahlásil tuhle akci," řekl Satoranský. "Věděl jsem o tom, že je to blízko. Markieff Morris mě na to upozornil," dodal.

Spoluhráči na lavičce začali bouřlivě slavit, jelikož šlo o teprve druhý triple double u Wizards v této sezoně po Bealovi, a po závěrečném hvizdu Satoranského na oslavu polili. Pogratulovat mu přišel i klubový prezident Ernie Grunfeld.

"Tomáš odvedl skvělou práci. Dobře řídil hru, kontroloval tempo a nacházel spoluhráče v dobrých pozicích. Je skvělé, že má první triple double. Kluci a všichni v týmu si to užili. A to dělá ten správný tým, když umíte oslavit spoluhráčův úspěch," prohlásil trenér Scott Brooks.

Milwaukee chyběl Janis Adetokunbo, jedna z hvězd NBA. Washington si výhru vysloužil dobrým výkonem, od třetí minuty ani jednou neprohrával a 18 trojkami vyrovnal klubový rekord. Šest trojek dal Trevor Ariza, autor 20 bodů. Beal nastřílel 32 bodů.

Satoranský začal zápas velmi dobře, už po první čtvrtině měl devět bodů, pět doskoků a čtyři asistence. "Měl jsem dobrá čísla hned od začátku. To dodá sebevědomí a hraje se pak mnohem lépe. Celkově jsme dnes velmi dobře stříleli, dobře bránili a drželi pospolu. Takový zápas jsme potřebovali," dodal Satoranský.

Vedle českého reprezentanta zaznamenali triple double v pátečních zápasech i další dva hráči. Nejlepší střelec soutěže James Harden pomohl Houstonu k jasné výhře 141:113 nad Clevelandem 43 body, deseti doskoky a 12 asistencemi. Byl to pro něj patnáctý zápas v řadě s minimálně 30 body, což se od roku 1973 povedlo jen Kobemu Bryantovi (16 zápasů za sebou v roce 2003). Harden také vytvořil klubový rekord třináctým zápasem v sezoně s alespoň 40 body.

Ben Simmons neuchránil Philadelphii od porážky 121:123 s Atlantou ani 23 body, deseti doskoky a 15 asistencemi. Dvě vteřiny před koncem mohl srovnat Jimmy Butler, ale nedal oba trestné hody.

Dařilo se i nováčkovi Lukovi Dončičovi, který dovedl 29 body Dallas k výhře 119:115 nad Minnesotou. Trefil i vítěznou trojku 24 vteřin před koncem.

