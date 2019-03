Čeští basketbalisté na MS potkají americké hvězdy NBA, dál je v Šanghaji čekají Turecko a Japonsko

Z osmi základních skupin postupují vždy první dva celky do další skupinové fáze, z níž pak vzejdou čtvrtfinalisté, kteří už budou hrát vyřazovacím způsobem. Třetí a čtvrtý tým šanghajské skupiny pak čekají zápasy o 17. a další místa se stejně umístěnými celky skupiny F.

Los měla v rukou někdejší hvězda NBA Kobe Bryant a moc radost do českých řad nepřinesla. „Já ho nikdy neměl rád, vybral nám to pěkně ostře" hořce se pousmál nejlepší český střelec z kvalifikace Jaromír Bohačík. „Zážitek zahrát si z Američany bude pro každého jedinečný, kdo by to byl řekl, že se mě to někdy poštěstí. Ze sportovního hlediska je ale jasné, že jsme takovou skupinu nechtěli, přijde mi dost šílená.

Týmy byly do jednotlivých košů zařazeny podle světového rankingu, ve kterém Česká republika aktuálně figuruje na 24. místě. Třeba z prvního koše se Čína na rozdíl od dalších nasazených favoritů jevila hratelným soupeřem a navíc takový zápas sliboval i skvělou kulisu před domácími fanoušky.

Také místo Turecka mohl vyjít přijatelnější sok z amerického kontinentu, například Dominikánská republika nebo Venezuela. Rovněž v posledním koši bylo Japonsko z relativních outsiderů určitě nejtěžší. „Mám docela smíšené pocity, jsme v atraktivní, ale zároveň i úplně nejtěžší skupině, co na nás mohla vyjít. Bezprostředně po losu zavládla trochu panika, ale jednou v domově důchodců budeme senilním hlasem vzpomínat, jak jsme hráli proti velkým sportovním ikonám z NBA, třeba takový Durant je pro mě střelec od Boha," uvažoval křídelník Vojtěch Hruban.

USA, které ovládly poslední dva šampionáty, byly pro české hráče zvláštním lákadlem. „Vím, že to zní bláznivě, že bychom chtěli soupeře, se kterým to na postup nebude úplně to pravé ořechové. Ale byl by to pro kluky životní zážitek a každý chce vyzvat na souboj hvězdy hvězd," řekl přímo na losu v Číně přítomný manažer národního týmu Michal Šob a připomněl, že los nabídl zvláštní výzvu i dvěma nejepším českým basketbalistům. Tomáš Satoranský si zahraje proti spoluhráčům z NBA a Jan Veselý poměří síly s kolegy z turecké ligy.

Reprezentanti, kteří sledovali los naživo v pražském hotelu Embassy, přiznávali, že si snad jako malí ani nedovážili pomyslet, že by si někdy zahráli proti americkým hvězdám z NBA. „LeBron James, Harden a mohl bych jmenovat dál, to všechno jsou esa. Raději bych na ně narazil později v turnaji, ale možná by nám bylo líto, kdybychom je nepotkali vůbec. Mnohým z nás se plní dětské sny, i když nemůžeme být tak naivní, že proti nim něco basketově zmůžeme. Turci jsou taky velká síla, z nich si ale nesmíme sednout na zadek," vyprávěl kapitán Pavel Pumprla