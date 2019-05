Kanadský zpěvák Drake rozděluje NBA. Pobíhal kolem palubovky a vysmíval se hráči hostů

Kanadská celebrita Drake pravidelně navštěvuje domácí zápasy svého oblíbeného klubu Toronto Raptors. VIP místenky přímo u palubovky nejsou v NBA ničím neobvyklým ani u ostatních týmů a fanoušci jsou tomuto zvyku vesměs otevření. Vše má ale své meze.

Počínání kanadského zpěváka během čtvrtého duelu semifinálové série už bylo podle mnohých daleko za hranou. Giannis Antetokounmpo nasázel během duelu 25 bodů, ovšem trestné hody se mu zrovna nedařili. Drake při jeho pokusech doslova lítal kolem postranní čáry a hráči se neskrývaně vysmíval.

Nebylo to jediné, co Drake během utkání předvedl a co kritizují i kouči ostatních týmů NBA. Dvaatřicetiletý Kanaďan v jednu chvíli přistoupil k trenérovi Raptorů Nickovi Nursovi a naznačoval pohyby, které připomínaly masáž zad.

„Místa přímo u palubovky nejsou určené fanouškům, ty čáry tam nejsou pro nic za nic," vyjádřil se k trapné situaci ze středečního duelu Mike Budenholzer, kouč Milwaukee. „Myslím, že sportovní kvalita ligy je natolik vysoká, že toto opravdu není zapotřebí," dodal pro server ESPN uznávaný kouč.