Lakers po Davisovi získali i Cousinse a Greena

DeMarcus Cousins přestupuju z Golden State do celku LA Lakers.

Losangeleský klub čeká už šest let na postup do play off a nic na tom v minulé sezoně nezměnil ani James. Novou smlouvu v Lakers dostal na dva roky třiatřicetiletý rozehrávač Rajon Rondo.

Nový ročník zámořské basketbalové soutěže začne v říjnu a bude už v pořadí 74. sezonou NBA.