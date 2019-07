Basketbalisté Mali senzaci nezavršili, titul mají Američané

Účast Mali ve finále byla naprosto nečekaná, dosud nikdy žádný africký tým nepostoupil na MS hráčů do 19 let ani do čtvrtfinále. Západoafrická země se na turnaj kvalifikovala potřetí a dosud na MS vyhrála jediný zápas. Na minulém šampionátu v Egyptě skončilo Mali poslední, ze sedmi utkání nevyhrálo ani jediné.

Nynější tým kolem stále ještě šestnáctiletého talentu Oumara Balla ale šokoval. Jedinou porážku mu připravili v základní skupině Australané (79:82), to už měl ale africký celek na kontě výhry nad Lotyši a obhájci titulu Kanaďany. V obou těchto zápasech ještě Mali hrálo bez 208 cm vysokého pivota Balla, který se kvůli potížím s vízy zdržel ve své zemi.

S ním pak "dorazilo" do týmu dalších v průměru 17,6 bodu a 11,8 doskoku na zápas a mladí Afričané v play off postupně vyřadili Nový Zéland (77:62), Portoriko (84:74) a v semifinále Francii (76:73).

"Chceme to USA pořádně ztížit. Nežertujeme. Ukážeme jim i světu, že umíme hrát basketbal," řekl před finále Ballo, jemuž bude teprve v příštím týdnu sedmnáct let a jenž od loňska působí na akademii NBA pro Latinskou Ameriku v Mexiku.

Africký celek se Američanům zejména v prvním poločase skutečně vyrovnal, přetahoval se s favoritem o vedení a o přestávce byl jen o dva body pozadu (40:42). Do druhé půle ale vstoupil tým USA dvanácti body v řadě, senzaci už nepřipustil a navázal na tituly z let 1979, 1983, 1991, 2009, 2013 a 2015. Nejužitečnějším hráčem turnaje byl vyhlášen Reginald Perry z vítězného mužstva, spolu s ním byli do All Star týmu zařazeni další šampion Tyrese Haliburton, Ballo a Siriman Kanoute z celku poražených finalistů a Francouz Joel Ayayi.