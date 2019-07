Satoranský se chystá na novou štaci v NBA: Chicago? Díky výši smlouvy šanci dostanu

Ptají se vás děti na kempu i na finanční stránku působení v NBA?

Jak kdo. Ti nejmenší chtějí vědět docela zajímavé věci. Někdo se ale ptal i na to, kolik měřím, tak jsem mu řekl, ať se podívá na internet. Děti už byly docela rozjívené, tak se ke konci ptaly spíš docela na blbosti. Ale některé zajímá i motivace a tak.

Proč tyto letní akce pořádáte, nabíjejí i vás?

Tím, že to opakujeme, tak je to známka, že mě to baví. Já dělám hlavně věci, které mě baví a dávám do nich energii. Je hezké vidět, jaké pokroky děti dělají. Letos se hlavně první den sešly nejšikovnější děti, co jsem tu kdy měl, je vidět progres.

Zlobí trochu?

Vždycky říkám, že nejtěžší je zvládnout ty nejmladší, jsou ještě takoví oprsklí. Snažím se s nimi pořád komunikovat. A oni pořád chodí a na všechno se ptají. Tam je vidět největší nadšení. Všichni se chovají hezky, takhle to bylo po celé roky.

Tomáš Satoranský během kempu pro talentováné děti

Vlastimil Vacek, Právo

Poprvé jste přijel na kemp jako otec. Změnil se po narození dcery váš přístup k dětem?

Měl jsem k nim docela vždycky blízko, mamka učí ve školce, možná jsem po ní přebral nějaký talent. Malou změnu na sobě asi trochu vidím. V té větší odpovědnosti.

Co jim nejvíc vtloukáte do hlav?

Záleží na věku. U těch nejmenších je nejdůležitější najít nadšení, než aby se učily technické věci nebo to, co trénuju já. Svoje děti taky budu jednou podporovat v tom, co budou chtít dělat, stejně jako to dělají moji rodiče. Ať to bude basketbal, jiný sport nebo cokoli jiného. Hlavní je to dělat s láskou.

Reprezentační tým už odstartoval přípravu na světový šampionát v Číně. Vy se podle regulí NBA můžete připojit až na začátku srpna. Jaký budete mít program?

Mám nástup 4. První zápas, kterého se účastním, bude turnaj v Praze na Královce, kde je vždy těžké hrát. Mám pocit, že se mi tam ještě nikdy nevydařil zápas, tak uvidíme. Příprava ale vypadá zajímavě. Jedeme i do Hamburku a těsně před mistrovstvím ještě do Koreje.

Jen tak z voleje určitě do přípravy nenaskočíte.

Většina trenérů letos přijela za mnou. Chtěl jsem být v Praze s dcerou co nejvíc. Trénoval jsem už pět týdnů před tím, než jsem si dal volno. Musel jsem odjet ještě do Chicaga, do Las Vegas, ale teď jsem začal zase trénovat se Stefanem Weissenböckem. Přípravy bylo dost a jsem ready nastoupit k nároďáku.

Na co se před cestou do Číny nejvíc těšíte?

Sleduju dění. Teď se říká, jací hráči za Ameriku nebudou hrát, tak jsem zvědavý, jak to postaví. Mají tu výhodu, že můžou sestavit deset kvalitních týmů. I když hodně hráčů bude hrát poprvé FIBA soutěž, tak uvidíme, jak ty jejich první zápasy budou vypadat.

Česko proti USA začíná, je tedy podle vás nějaká šance je zaskočit?

To nebudu říkat. To by bylo hodně troufalé. Ale myslím, že tam jsou kvalitní týmy jako třeba Srbsko nebo Španělsko, skvěle koučované, mají hráče s obrovskou zkušeností. Osobně jsem zvědavý, jak se předvede Kanada. Bude to asi trochu otevřenější, jak ti nejlepší Američané ubývají.

Překvapilo vás, že kromě Jamese, nebo Hardena posílají omluvenky i hráči druhého sledu?

Myslím, že je to i tím, kolik bylo poslední dobou v NBA zraněných. Hodně hráčů se bojí, že by to mělo vliv na jejich sezonu. Zranění Kevina Duranta a Klaye Thompsona ve finále ještě víc zvýšily pozornost a je to asi i jeden z důvodů. Ale pořád tam budou mít Američané All-Star hráče. Khris Middleton, Kemba Walker, Kyle Lowry mají obrovskou zkušenost a kvalitu. Dominují jeden na jednoho, což je v Americe největší přednost. Jsem zvědavý, jestli budou mít atletický tým, Američani drtili všechny svou obranou a rychlou hrou dopředu. Bude tam hodně mladých, ale zase nebudou mít takové zkušenosti.

Zápas s Američany bude svátkem i pro české fanoušky, ale pravda se ukáže až v zápasech s Japonskem a Tureckem, nemyslíte?

Turecko má hodně hráčů jak v Eurolize, tak v NBA, patří mezi nejlepší týmy v Evropě, ale myslím, že nejsou už tak silní jako bývali. Přeci jen jsme proti nim hráli loni v Hamburku a byl to dobrý zápas. A Japonsko? To je velká neznámá. Myslím, že budou mnohem kvalitnější, než když jsme proti nim nastoupili před třemi lety na olympijské kvalifikaci v Bělehradě. Mají tam Hačimuru, který byl draftovaný do NBA, naturalizované hráče, nic lehkého.

Pro soupeře budete největší českým terčem právě vy. A je to i kvůli třicetimilionovému kontraktu. Jak se rodil?

Fakt za den. 1. července se to hned oznámilo, měl jsem předtím jen telefonát s trenérem Chicaga. Bylo to pro mě hrozně rychlé, očekával jsem, že se to stane později. Měl jsem jednání s Washingtonem týden před začátkem voleného trhu, ale agent mě připravoval, že se nejdřív podepíšou hvězdy, které určují trh a pak přijdu na řadu já. Ale všichni hrozně rychle podepsali, bylo to šílené.

Překvapili vás Bulls, nebo jste měl jiné preference?

Já si nedával žádné plány. Když jste chráněný volný hráč, tak to ani nejde. Nemohl jsem vědět, jestli třeba Washington nějakou nabídku nedorovná. Ale když nabídka z Chicaga přišla, tak jsem si přál, aby se to povedlo. Bylo tam dost týmů, které zájem měly, ale nevěděl jsem, na jakém jsem pro ně místě. V nabídce bylo i hodně superstar rozehrávačů, dost týmů chtělo ulovit větší jména. Když se ozvalo Chicago, tak by byla škoda to nevyužít.

Jaké s vámi mají Bulls plány?

Volal mi trenér, který se mě snažil získat a líbilo se mi, o čem jsme se bavili. O tom, jak viděl mou hru a jak můžu pomoct. Myslím, že Chicago má potenciál do budoucna. Uvidíme, jak se nám bude dařit tuhle sezonu, na Východě je to ale otevřené pro kohokoli. Když zůstaneme zdraví, tak je šance bojovat o play off.

Zahrajete si hodně?

V NBA je trochu určená role i kvůli finančním podmínkám, takže když jste čtvrtý nejlépe placený hráč, víte, že nějakou roli mít budete. Nebo že šance dostanete. Ve Washingtonu se mi stávalo, že i když jsem měl dobrý zápas, tak příště hrál hráč s lepším kontraktem. I děti se mě ptaly, jestli budu v základní pětce. Není to ale pro mě důležité, důležitá je minutáž a jak dokážu pomoct. A kouč ví, jak hraju s míčem i bez něj a že jsem typ hráče, kterého hledal.

Co tlak? S tím, co jste zažíval ve Washingtonu, to asi bude neporovnatelné.

NBA je jediná basketbalová soutěž, kde se platy zveřejňují. Je to byznys a podmínky i kontrakty jsou neuvěřitelné. Ale týmy se podle toho k hráčům chovají.

Působí na vás ještě aura, kterou kolem sebe Bulls v čele s Michaelem Jordanem vytvořili šesti tituly v 90. letech?

Pamatuju jen ten poslední v roce 1998. Ale jako malej jsem si rád zjišťoval historii, takže jsem znal všechny údaje a má to na mě pořád docela vliv. Jsem rád, že můžu být součástí takové organizace. Fanoušci tam sportu rozumí a mně se tam vždycky dařilo.

Proti Chicagu jste si vlastně 25 body vytvořil i osobní rekord.

Letmo jsme se o tom bavili s klukama na večeři ve Vegas, ale spíš z toho důvodu, jak ten zápas pro mě dopadl, když mě tam tvrdě sejmul Bobby Portis.

Současní Bulls to je třeba Fin Markkanen, váš bývalý spoluhráč z Washingtonu Porter, nebo dvojnásobný vítěz soutěže ve smečování na All-Star Game LaVine. Bude vám to s nimi klapat?

Je to další výzva se rychle sehrát, ale já s tím neměl nikdy problém. Těším se hodně na Markkanena, protože vím, že je to hráč jako třeba Lotyš Porzingis a mělo by nám to fungovat.

V zámoří nastartujete 4. sezonu a zároveň budete v kabině Bulls patřit k těm nejstarším. Troufnete si na roli lídra?

Nejsem žádným nováčkem, ale přece jen tři sezony zase není tolik, i když nějaké zkušenosti z velkých zápasů taky mám. Budeme tam mít ale veterána Taddeuse Younga, který už bude 13. sezonu v NBA. Takže se do ničeho nebudu tlačit a veteránskou pozici přenechám jemu.

Může fakt, že jste nejlépe placeným českým sportovcem, podle vás přispět k větší propagaci basketu u nás?

Každého zajímají prachy, tak je normální, že se o tom píše. Hodně lidí to chápe tak, že je zaprvé úspěch se v NBA udržet. A když si někde zlepšíte situaci, tak to znamená, že se vám docela dařilo v předešlém klubu. Všude je napsáno, kolik budu brát, ale taky je potřeba říct, že 50 procent jde na daně. To si někteří musí uvědomit. Ale je dobře, že se zase na upřela pozornost na basket. Budeme spolupořádat mistrovství Evropy, pojedeme na mistrovství světa, tak poslední dobou se dějí hezké věci. Všichni jsme o to usilovali a bude na nás, abychom to nahoře udrželi co nejdéle. Já mám samozřejmě tu největší zodpovědnost.