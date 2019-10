Porazili mistra a užívají si skvělý start. Můžeme zdolat každého, říká kapitán ostravských volejbalistů

V minulé sezoně ostravští volejbalisté ziskem bronzových medailí překvapili nejen soupeře, ale pravděpodobně i sami sebe. Velmi dobrým vstupem do nového ročníku volejbalové extraligy ale dokazují, že to náhoda nebyla.

V aktuálním ročníku mají za sebou tři utkání, z toho dvě vítězná. V úvodním kole vyhráli v Příbrami (3:2), ve 3. kole, kdy hráli poprvé doma, porazili úřadující šampiony z Českých Budějovic (3:0). „Je to paráda porazit mistra. Dobře jsme se na utkání připravili. Celý týden jsme výborně trénovali, což se ukázalo v zápase. Byl to jeden z našich nejlepších výkonů za dvě sezony, co hraji extraligu," raduje se univerzál Ostravy Jakub Dvořák.

Radoval se i trenér Jan Václavík. „Takový fajny pocit, ostravsky řečeno," libuje si někdejší reprezentační libero. „Porazit mistra je skvělé. Doufám, že nás to nakopne do další práce, ale nechci dělat z jednoho zápasu závěry, na to je příliš brzo. Hráli jsme dobře, ale je to jedno z dvaadvaceti utkání v základní části. Ještě nás toho čeká hrozně moc. Nicméně jsme ukázali v čem by mohla být naše síla," přemítá Václavík.

Ostravský kapitán David Janků přiznává, že ve výhru nad Českými Budějovicemi nedoufal. „Říkal jsem si, že je můžeme potrápit, to jo. Ale že vyhrajeme tak suverénně jsem fakt nečekal. O to více mě mrzí předešlá prohra v Brně (1:3). Měli jsme tam celkem domácí prostředí a odehráli jsme i poměrně dobrý zápas, ale nechali jsme Brno se rozjet," vrací se k utkání 2. kola Janků.

Kapitán týmu věří, že Ostravané budou znovu doma velmi silní. „Domácí prostředí nám hodně pomáhá. Je vidět, že každý chce, nikdo se nevykašle na žádný balon. Žene nás to dopředu. Začátek sezony ukázal, že můžeme porazit každého, ale i s každým prohrát," směje se Janků.

A pochválil i posily, které do Ostravy před sezonou zamířily, polského blokaře Mariusze Marcyniaka a českého smečaře Jakuba Ihnáta. „Suprově zapadli. Parta je skvělá jako loni. Ukazuje se, že by nám kluci mohli pomoct. Kuba je dobrý přihrávač, Mariusz má i dobrý servis, kterým nás ve druhém a třetím setu proti Budějovicím vytáhl z bryndy a zařídil rozhodující náskok," upozorňuje Janků.

Ve 4. kole jede Ostrava potřetí ven. V sobotu 26. října bude o další body bojovat na palubovce posledního Zlína. „Ukáže se, jak se dokážeme semknout. Když tam nebude stejné zaujetí jako proti mistrovi, tak za to zaplatíme," varuje před podceněním trenér Václavík.