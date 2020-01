Obhájci mají pro Utkání hvězd NBL reprezentační základní pětku

Výběr Mladých pušek bude v exhibičním Utkání hvězd NBL obhajovat loňské těsné vítězství se základní sestavou složenou výhradně z členů reprezentace. Kapitán Tomáš Vyoral k sobě vybral do zahajovací pětky Jaromíra Bohačíka, Michala Mareše, Martina Peterku a Šimona Puršla. Lídr týmu Mazáků Jakub Šiřina se rozhodl pro Lukáše Palyzu, Vojtěcha Hrubana, Tomáše Pomikálka a Pavla Houšku. Mužstva doplnili o sedm hráčů na každé straně trenéři obou výběrů Antonín Pištěcký a Tomáš Grepl.

V nominacích je dohromady deset reprezentantů, z nich Vyoral, Bohačík, Peterka, Šiřina, Palyza a Hruban startovali v září na úspěšném mistrovství světa v Číně. Na rozdíl od loňska nejsou v zahajovacích sestavách zahraniční hráči, na lavičce Mladých pušek budou ale tvořit většinu.

"Svému týmu věřím a doufám, že Mazáky rozsekáme," uvedl Vyoral v tiskové zprávě. O úspěchu je přesvědčený ale i Šiřina. "My máme našlapanou nejen lavičku, ale celou sestavu," řekl.

Utkání hvězd je na programu 19. ledna v Ústí nad Labem. Vloni zvítězil výběr hráčů do 27 let nad staršími kolegy o jediný bod 136:135. Exhibici opět zpestří možnost střelby za pět bodů z kruhů v blízkosti půlicí čáry. Součástí nedělního programu budou i individuální soutěže ve střelbě trojek a smečování do koše, v nichž budou noví vítězové, i ve hře jeden na jednoho, kde bude obhajovat loňské prvenství Javonte Douglas.