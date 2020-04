Podle trenéra Bašného si házenkářky zahrají na Euru zaslouženě

Trenér Jan Bašný považuje postup českých házenkářek na prosincový evropský šampionát z nedohrané kvalifikace za zasloužený. Je pevně přesvědčen, že by jeho svěřenkyně vybojovaly účast na závěrečném turnaji i v případě, že by kvalifikační boje evropská federace EHF kvůli pandemii nového koronaviru nezrušila.

České hráčky vloni na podzim vyhrály úvodní dva z šesti zápasů kvalifikace a ve čtyřčlenné tabulce jim patřilo postupové druhé místo o skóre za Švédskem. EHF zbylé čtyři duely, které se měly dohrát do léta, zrušila a rozhodla, že na závěrečný turnaj do Norska a Dánska projdou stejné týmy jako na minulý šampionát před dvěma lety.

"Toto rozhodnutí je v podstatě šalamounské. Šestnáctka týmů z mistrovství Evropy 2018 je úplně stejná jako sestava, která aktuálně vedla kvalifikační skupiny rozehrané kvalifikace o Euro 2020. Stejně tak tedy mohla EHF jako klíč zvolit to, že postoupí vždy dva nejlepší týmy z každé kvalifikační skupiny. Takto je to ale zcela v souladu s tím, jak se postupovalo v případě mužů, tedy že rozhodly výsledky z posledního mistrovství Evropy," uvedl Bašný v tiskové zprávě.

"Jsme na dalším Euru a myslím, že zaslouženě. Kvalifikaci jsme měli dobře rozehranou a myslím, že náš tým byl tak dobrý, že bychom se i dál přes kvalifikaci dostali," doplnil Bašný.

EHF uvažovala o tom, že by zbytek kvalifikačních skupin dohrála turnajově vždy na jednom místě, ale nakonec ustoupila i od této varianty. "Nebylo možné tuto kvalifikaci teď v červnu dohrát, v tuto chvíli se to nedá zorganizovat. Domníval jsem se, že kvalifikaci třeba ještě zkusí odložit na červenec nebo na reprezentační týden, který je na konci září, ale že to nedohrajeme v červnu, bylo jasné. Byla tak spíš otázka, kdy kvalifikaci zruší a jaký klíč k postupu nakonec zvolí," uvedl Bašný.

"Pokud by se měla kvalifikace dohrávat v červnu, byli bychom mírně znevýhodnění. Chyběla by nám kromě Ivety Korešové i Kamila Kordovská, která je operaci. Pokud bychom neměli dost tréninkových dnů na přípravu na tyto absence, bylo by to pro nás velmi složité. Navíc v případě, že by se turnaj hrál třeba v Severní Makedonii, bylo by to pro nás velmi nevýhodné a mohlo by to náš postup ohrozit," dodal.

Na předloňském Euru skončil český tým na předposledním 15. místě. "Jsme na Euru a máme šanci zlepšit si reputaci z předchozího Eura, odkud jsme odjeli po základní skupině se třemi prohrami. Uvidíme, jak budeme mít možnost se na toto mistrovství Evropy připravit. Doufám, že se na to připravíme tak, že tam neuděláme žádnou ostudu," přál si Bašný.

Naposledy se tým sešel před Vánoci na turnaji v Chebu. "Rádi bychom se sešli v polovině června k přípravě, kterou bychom už směřovali k nadcházející sezoně s vrcholem na šampionátu. Čeká nás Euro v Norsku a Dánsku, to jsou pro ženskou házenou 'superzemě'. Bude to určitě dobře zorganizované a doufám, že nepřijde další průšvih s koronavirem. Osobně se na tento šampionát už moc těším a myslím, že hráčky se můžou těšit taky," dodal Bašný.

Los základních skupin se uskuteční 18. června.