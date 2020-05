Reprezentační smečař Galabov opouští Francii a bude hrát v Polsku

"Po dvou sezonách strávených v Nice je na čase vydat se vstříc novým výzvám a cílům. Je mi ctí oznámit, že sezonu 2020/21 budu hájit barvy polského klubu BKS Visla Bydhošť," napsal třiadvacetiletý Galabov na sociálních sítích.

Janouch opouští Friedrichshafen také po dvou letech. "Je to pravda," potvrdil ČTK. O novém angažmá se teprve rozhodne. "Jasno bude do dvou tří týdnů," dodal o šest let starší nahrávač, jenž do ciziny také zamířil z liberecké Dukly.

V německém klubu Janoucha nahradil nahrávač slovinských vicemistrů Evropy Dejan Vinčič.