Trump je zbabělec a hlupák, tvrdí legenda NBA

President Donald Trump arrives to speak in the Rose Garden of the White House, Monday, June 1, 2020, in Washington. (AP Photo/Patrick Semansky)

"Je to neuvěřitelné. Kdyby měl Trump mozek, tak by vystoupil a řekl něco, čím by sjednotil lidi. I kdyby to mělo být z 99 procent pokrytecké," řekl Popovich týdeníku The Nation. "Ale nemá zájem, aby lidi spojil. Ani teď ne. To jen ukazuje, jak vyšinutý je."

Celonárodní protesty v USA vypukly poté, co minulé pondělí v Minneapolis zemřel neozbrojený černoch Floyd, jemuž několik minut klečel na krku bělošský policista Derek Chauvin. Některé z demonstrací provázelo rabování a násilnosti a Trump v pondělí nařídil k zastavení nepokojů mobilizaci všech dostupných civilních i vojenských sil.

"On nejen že rozvrací, je to ničitel. Sežere vás zaživa pro své vlastní cíle. Vede nás člověk, který není schopen říct 'black lives matter'," zmínil Popovich jedno z nyní často využívaných hesel znamenající, že i životy černých lidí mají váhu. "A proto se skrývá ve sklepě Bílého domu. Je to zbabělec. Vyvolá nějakou situaci a pak uteče jako školák. Myslím, že nejlepší bude ho ignorovat. Nic lepšího nedokáže, protože je, kdo je: nepříčetný hlupák," dodal jednasedmdesátiletý Popovich, jenž trénuje basketbalisty San Antonia od roku 1996 a je i prezidentem Spurs.

"Je jasné, co je potřeba. Potřebujeme prezidenta, který prostě řekne 'black lives matter'. Jen tato slova. Ale to Trump udělat nedokáže," uvedl Popovich. "Nejde ale jen o něj. Změnit se musí celý systém. Udělám maximum, abych pomohl, protože to lídři dělají. Ale on nám nic pozitivního přinést nedokáže, protože to není lídr," dodal trenér s nejvíce výhrami na kontě v součtu základní části a play off NBA.

Popovichovi se na druhou stranu nelíbí, jak se protesty zvrhávají v násilnosti. "Je to škoda. Když organizoval demonstrace doktor (Martin Luther) King, tak každý věděl, kdy má přijít a kam má jít. Bylo by fajn mít lepší vedení, aby tyto úžasné demonstrace nemohli zneužít lidé pro jiné účely. Můžeme ta negativa omezit, ale jen tehdy, když to bude lépe organizované," dodala respektovaná postava severoamerického sportu.