Útok na volejbalový titul vyhlásili před sezonou 2020/21 pražští Lvi. Pokud by na něj dosáhli, vrátili by do hlavního města (mužské) mistrovské oslavy po 29 letech. V roce 1992 otevírali sekty hráči Olympu naposledy, byl mezi nimi například blokař Jan Svoboda. Jeho syn a jmenovec by rád svůj vzor brzy napodobil. „Doufám, že bude čekání už co nejkratší," říká talentovaný smečař Lvů. „Moc bych mu zlato přál," nepřekvapí dovětkem jeho táta.