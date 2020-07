Prvenství hodně bolelo, přiznala královna Beach Series Kvapilová

Díky dvěma titulům z posledních turnajů se Michaela Kubíčková s Michalou Kvapilovou staly královnami Beach Series. Pár, který se o celkový triumf podělil s dvojicí Štochlová, Maixnerová, ale prvenství hodně bolelo. „Pět turnajů v pěti týdnech se ukázalo jako poměrně těžký úkol. Stálo nás to hodně sil. Zápasů bylo mnoho, často šly rychle za sebou, což vedlo k občasným výpadkům. Na to, jak jsme to zvládly, jsem proto velmi pyšná," uvedla Kvapilová.