Basketbalisté Los Angeles Lakers a Milwaukee ve druhých zápasech prvního kola play off NBA už překvapení nedopustili. Lakers porazili 111:88 Portland, zatímco Bucks si poradili 111:96 s Orlandem a rovněž srovnali na 1:1 na zápasy. Do vedení 2:0 se dostal Houston, který přehrál Oklahomu 111:98 a Miami, které porazilo Indianu 109:100.

Lakers na cestě za vítězstvím nezastavil ani střelecky špatný den LeBrona Jamese, který zaznamenal pouhých deset bodů, což je pro něj při vítězství v play off nejhorší výkon v kariéře. Hvězda Lakers přidala šest doskoků a sedm asistencí a bodově ji zastoupil především Anthony Davies s 21 body a 11 doskoky.

Kentavious Caldwell-Pope, který si v prvním klání připsal za 29 minut jediný bod, si jich tentokrát připsal 16 a J. R. Smith z lavičky zaznamenal za necelých 22 minut 11 bodů.

Portland po vítězství v úvodním duelu tentokrát neprožil povedený večer. Obrana vítězů udržela jeho střelbu na 40 procentech, navíc Damian Lillard, jenž si připsal 18 bodů, navíc musel ve třetí části odstoupit ze hry kvůli poraněnému ukazováčku. Následná vyšetření ovšem žádná výraznější poškození neodhalila.

Milwaukee po překvapivé porážce s Orlandem v prvním duelu nedalo soupeři v dalším střetnutí šanci a zvítězilo 111:96. Předvedl se především Janis Adetokunbo. Loňský nejužitečnější hráč ligy nasbíral 28 bodů, 20 doskoků a pět finálních přihrávek. Za 31 a půl minuty si připsal i sedm ztrát.

Adetokunbo se stal desátým hráčem od roku 2000, který ve vyřazovacích bojích zaznamenal alespoň 20 bodů, 20 doskoků a pět asistencí. Před řeckým reprezentantem to čtyřikrát zvládl Shaquille O'Neal, třikrát Tim Duncan, jednou Kevin Garnett a Dirk Nowitzki.

Také druhé klání proti Oklahomě zvládl Houston, tentokrát v poměru 111:98. Z osmi hráčů, kteří nastoupili, se sedm dostalo do dvouciferných čísel - nejvíc jich posbíral James Harden, jenž zvládl 21 bodů a devět asistencí, i když trefil jen pět z 16 střel. Rockets celkově stříleli s úspěšností 42 procent.

Během čtvrtečního večera se Texasané pokusili o 56 střel z perimetru, ale proměnili jich pouze 19. V historii NBA se stalo teprve popáté, že by v play off některý tým zvedl 50 a více střel z perimetru. Pokaždé to byli právě Rockets a navíc ve všech takových střetnutích zvítězili.

"Hráli jsme dobře. Možná jsme nestříleli nejlépe, ale v obraně jsme předvedli neuvěřitelnou práci, hlavně ve druhé půli," hodnotil Harden. Thunder, kteří za druhý poločas zatížili konto vítězů pouze 39 body, táhli Shai Gilgeous-Alexander s 31 body a šesti doskoky a Danilo Gallinari se 17 body.

Druhé střetnutí zvládlo i Miami, které zdolalo Indianu 109:100. Zazářil především Duncan Robinson. Ten se v předchozích dvou duelech s Pacers trápil, když dohromady nastřílel pouze šest bodů, tentokrát ale trefil sedm z osmi trojek včetně tří úvodních pokusů a dostal se na 24 bodů za 25 minut.