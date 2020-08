Karviná musela šetřit, do Evropy ale jde. Pokud můžeme, chceme poháry hrát, tvrdí

Odešli Marek Monczka, který by rád do zahraničí, Radim Chudoba, jemuž skončila smlouva a přestoupil do Frýdku-Místku, Jan Zbránek (Hranice) a Roman Čosik, který odcestoval pracovně do Spojených států. „Tím, že odešlo pět hráčů včetně mě a přišli jen Slavomír Mlotek a Vojtěch Patzel z Dukly Praha, je mužstvo papírově oslabené. Dosavadní příprava ale ukázala, že to tak není. To mužstvo je stejně silné," řekl trenér týmu Michal Brůna.

Toho by měl na palubovce nahradit především Mlotek, který se do Karviné vrací po dvouletém angažmá v Německu. „Bude hodně pod tlakem, ale on to má rád," poukázal Brůna, jenž chce dávat šanci i mladíkům. „Patzel je jeden z největších talentů v Česku, možnost ukázat se budou mít i mladí kluci jako Jakub Flajsar, Petr Široký nebo Miroslav Halama. Uvidíme, jak se chytí," nastínil Brůna.

Dvaačtyřicetiletý trenér nahradil na trenérském postu Marka Michaliska, který přesedlal do manažerského křesla. Všechny své svěřence proto Brůna velmi dobře zná. „A my zase dobře známe jeho. Víme, co si k němu můžeme dovolit. Respekt rozhodně má. To, že ještě v minulé sezoně hrál, je výhoda jak pro něj, tak i pro nás. Rozumíme si. Posloucháme ho a snad to je vidět i na hřišti," řekl karvinský pivot Jan Užek.

Minulá sezona extraligy byla kvůli koronaviru předčasně ukončena, Karvinští proto nemohli bojovat o mistrovský titul. Pandemie nemoci covid-19 je zasáhla i po ekonomické stránce. „Krize nás poznamenala, takže jsme museli šetřit. Někteří partneři nám odešli, anebo spolupráci s námi pozastavili. Ale povedlo se nám získat nové a dál jednáme," uvedl manažer týmu Michalisko.

Ani úspory nezabránily Karvinským přihlásit se do evropského poháru EHF. „Rozhodování nebylo tak složité. Víme, že evropské poháry něco stojí, ale když jsme k týmu přišli, tak jsme deklarovali, že je chceme hrát a pravidelně, když na to budeme mít právo. I když se musíme trochu uskrovnit," upozornil Michalisko.