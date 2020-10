Mostecké házenkářky čeká v Evropské lize maďarský tým Váci, s kým se utká Slavia?

Mostecké házenkářky se utkají o postup do skupinové fáze Evropské ligy s maďarským týmem Váci NKSE. Soupeře pro soutěž, která nahradila dosavadní Pohár EHF, určil českým mistryním úterní los ve Vídni. Hráčky pražské Slavie v European Cupu, nástupci Vyzývacího poháru, vyzvou lucemburský Käerjeng.

Mostečanky se na rozdíl od loňska nedostaly do prestižní Ligy mistryň. V Evropské lize byly nasazeny do závěrečného třetího kvalifikačního kola, které by se mělo odehrát mezi 14. a 22. listopadem. S týmem Váci se Černí andělé na evropské úrovni ještě nestřetli. Zatím netuší, zda budou moci hrát ve své hale, kde momentálně kvůli opatřením proti šíření koronaviru nemohou společně ani trénovat.

"Od pondělí 26. října snad bude výjimka pro společnou přípravu v hale, pokud by to nevyšlo, budeme to mít hodně složité," uvedl na klubovém webu manažer Rudolf Jung.

Vítězové dvanácti dvojzápasů se dostanou do hlavní fáze, v níž už jsou do čela jednotlivých skupin nasazeny ruská Lada, dánský Herning-Ikast, maďarský Siófok a rumunská Baia Mare. Boje ve skupinách začnou 9. ledna.

Slavia začne v Evropském poháru ve třetím kole, s Käerjengem se utká ve stejném listopadovém období. "Jedná se o bývalý klub HBC Bascharage, který jsme v roce 2006 vyřadili," napsaly Pražanky na facebooku.