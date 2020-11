Karviná odstoupila z evropského poháru

„Rozhodli jsme se tak po pečlivém zvážení situace v souvislostí s pandemií nemoci covid-19. Evropská házenkářská federace v srpnu odsunula druhé kolo na polovinu listopadu s nadějí, že situace kolem pandemie bude o mnoho lepší. To se bohužel nestalo,“ vysvětloval šéf klubu a trenér extraligového týmu Michal Brůna.

První zápasy se měly hrát o víkendu 14. a 15. listopadu, odvety pak o týden později. Karvinští měli začínat doma. „S ohledem na zdraví hráčů a rovněž kvůli nejasné situaci kolem dohrání soutěže, která pro nás v minulé sezóně bohužel skončila nedohraným čtvrtfinále, jsme se rozhodli z poháru odhlásit. Dalším důvodem je i finanční hledisko. Tato soutěž je velmi nákladná a nechceme hazardovat s rozpočtem klubu," uvedl Brůna.

Pohár EHF hrají z českých týmů ještě Zubří, Nové Veselí a Dukla Praha, kterou EHF nasadila až do 3. kola. Do něj nedávno bez boje postoupili i házenkáři Zubří poté, co se ze soutěže odhlásil jejich soupeř švýcarský klub TSV St. Gallen. Důvodem byla koronavirová nařízení v zemi protivníka.