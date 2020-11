Porážka od Italek oddálila postup, přesto basketbalistky mohou najít cestu na šampionát

Jistotu postupu na ME 2021 si české basketbalistky z kvalifikační bubliny v Rize nepřivezou, v neděli večer tam podlehly Italkám 63:69. Nicméně mají se soupeřkami lepší bilanci vzájemných zápasů a cesta na šampionát tak pro reprezentantky vede přes vítězství ve zbývajících zápasech skupiny, které by měly sehrát v únoru v Rumunsku a Dánsku.

Český tým se v důležitém souboji vedle řady absentujících opor (Hejdová, Hanušová, Vaughnová, Vyoralová, Voračková, Pochobradská) musel obejít navíc bez zkušené Záplatové, kterou v Rize vůbec nepustily do hry bolesti zad.

Přesto díky rychlému protiútoku reprezentantky vyhrály první čtvrtinu 19:16. Italky ale osmibodovou šňůrou na začátku druhé části otočily skóre a dařilo se jim české hráčky účinně odtlačovat od koše. Scházelo tak výraznější zakončení z rukou pivotek.

České basketbalistky v Rize podlehly Italkám 63:69.

Foto FIBA

Navíc z palubovky už po čtvrthodině odkulhala v základní sestavě na křídle nastupující Adamcová a její body také citelně chyběly. Takřka neomylná střelba Elhotové zdálky umožnila dotáhnout ztrátu. Jenže přišla další kritická chvilka v podobě čtyřminutovky, při níž národní tým proti agresivní obraně soupeřek nedokázal vůbec skórovat.

Na rozdíl od souboje s Dánskem se neprosazovala Bartáková. Itálie měla ve hře daleko víc klidu i trpělivosti a zásadní rozdíl pak byl v počtu ztrát míče. Zatímco soupeřky se dopustily pouze sedmi, Češky jich vyrobily celkem sedmnáct.

Národnímu týmu, kde body obstaralo pouze šest hráček, scházela i účinnější rotace. Česky předváděly velkou dávku bojovnosti, jenže za stavu 54:56 pět minut před koncem bohužel přišly dvě italské trojky za sebou, což znamenalo rozhodující rozdíl ve skóre.

Doufám, že náš postup je jen oddálen, věří trenér

Trenér Štefan Svitek si byl vědom toho, že české reprezentantky vzhledem k okolnostem udělaly takřka maximum. „Italky mají výborné družstvo poskládané z vysokých hráček a vyvíjely na nás celý zápas tlak, ze kterého pramenily naše ztráty. Zejména Bartákovou na rozehrávce presovaly po celém hřišti, o to těžší bylo zakládat útoky," připustil kouč národního týmu.

„Ve hře soupeřek bylo víc klidu a zkušenosti, přece jenom my tu měli spoustu děvčat, která teprve vstupují na mezistátní scénu a chci ocenit, jak srdnatě bojovaly. Doufám, že náš postup na šampionát je jen oddálen a že v únoru ho definitivně vybojujeme," doplnil Svitek, kterého těšilo, že v případě bodové rovnosti v tabulce, budou Češky vždy před Italkami. K účasti na ME by jim mělo dokonce stačit porazit z dvojice Rumunsko, Dánsko toho, kdo skončí na konečném třetím místě ve skupině.

Kvalifikace ME 2021 basketbalistek – skupina D v Rize: Česko–Itálie 63:69 (Kat. Elhotová 25, Reisingerová 12, Březinová 10. Matušková 7 – Atturaová 20, Zandalasiniová 12, Carangellová 11, Panová 6), Dánsko–Rumunsko 91:74, Itálie–Rumunsko 90:68