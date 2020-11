Házenkářkám bude na evropském šampionátu chybět i zraněná Mika

"Ještě v letní přípravě jsem se cítila skvěle, snad vůbec nejlépe za celou dobu, co dělám házenou. S návratem k házenkářské zátěži jsem ale začala cítit, že koleno není v pořádku a stále se to zhoršovalo," uvedla Mika pro svazový web.

Kvůli problémům s kolenem musela vynechat zářijový reprezentační kemp v Zubří, který byl později kvůli koronaviru předčasně ukončen. Poté podstoupila konzervativní léčbu, aby o Euro nepřišla.

Kapitánka českých házenkářek Iveta Korešová bude tentokrát na ME kvůli mateřským povinnostem chybět.

Robert Grim/chf.cz

"Cítila jsem se docela dobře. Minulý týden jsem se ale v klubu pokusila vrátit k házenkářským tréninkům a opět se to zhoršilo. Postupně až tak, že se mi koleno několikrát zcela zablokovalo. Trápí mě to i mimo hřiště," uvedla Mika.

Třiatřicetiletá hráčka bude chybět na velké akci poprvé od roku 2012. "Samozřejmě mě to ohromně mrzí. Vzhledem k tomu, že se ten problém řeší už od září, říkala jsem si, že už jsem se s tím docela srovnala a odplakala si to. Ale stejně je z toho člověk smutný a zklamaný, ne že ne," řekla Mika.

Na přípravný kemp před šampionátem do Chebu se místo ní dostala sestra Martina Přikrylová. "Za sestru jsem ohromně šťastná. Myslím, že si to za výkony za poslední roky zaslouží. Myslím, že je to pro ni i takové zadostiučinění, že má možnost připojit se k přípravě nároďáku. Třeba se probojuje do nominace pro Euro," dodala Mika.

Kvůli zranění už dříve přišly o účast na šampionátu spojka Helena Ryšánková a brankářská jednička Lucie Satrapová. Vzhledem k mateřským povinnostem bude scházet kapitánka Iveta Korešová a další spojku Michaelu Hrbkovou a pivotku Petru Tichou nepustí na turnaj zaměstnavatel.

Svěřenkyně trenéra Jana Bašného se na šampionátu v Dánsku utkají v základní skupině B od 3. prosince se Švédskem, Ruskem a Španělskem.