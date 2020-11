Zámořský basketbalový bizár. Ariza se během týdne ocitl ve čtvrtém klubu NBA

Ariza minulou sezonu strávil v Portlandu, z rodinných důvodů ale vynechal po koroanvirové pauze dohrávku ročníku v "bublině" v Orlandu. Trail Blazers jej v tomto týdnu dva dny před draftem poslali do Houstonu, odkud v den tradiční volby talentů putoval do Detroitu. A v pátek se podle zámořských médií stal součástí další výměny, do které byl vedle Oklahomy, která při draftu získala práva na českého rozehrávače Víta Krejčího, zapojen i Dallas.

Ariza už působil také v New York Knicks, Orlandu, Los Angeles Lakers, s kterými se stal v roce 2009 šampionem NBA, Houstonu, New Orleans, Washingtonu, Phoenixu a Sacramentu. Nejdéle vydržel v Houstonu, kde při tamním druhém angažmá strávil čtyři sezony a dohromady pět. Od premiéry v roce 2004 odehrál v základní části 1064 zápasů s průměry 10,5 bodu a 4,8 doskoku.