Ziraat Bankasi Ankara - Lvi Praha 1:3 Volejbalisté pražských Lvů do finále Vyzývacího poháru neprošli

V Praze přehráli Lvi soupeře především za pomoci skvělého servisu a v odvetě se karta obrátila. Český klub ve všech setech dotahoval náskok soupeře, což se povedlo jen v koncovce úvodní sady. Lvi prohrávali už 22:24, ale odvrátili i třetí setbol za stavu 24:25 a při jejich první šanci set ukončit smečovali domácí do autu.

Lvům tak stačilo vyhrát k historickému postupu ještě jeden set, ale to se nepovedlo. Od druhého setu totiž byla Ankara lepší. Rázný útok favorita řídil s 26 body nejlepší hráč utkání Bulhar Atanasov, ke kterému se přidali osmnáctibodové nizozemské posily tureckého celku univerzál Ter Maat a smečař Van Garderen.

Do zlatého setu vstoupili Lvi výtečně a po autu soupeře a úspěšném bloku vedli 3:0. Po dlouhé výměně ale bylo srovnáno na 6:6 a domácí odskočili na 10:8 poté, co blok zastavil Špulákův útok. Po "prasátku" po podání Ankary už to bylo 13:10 a konec přišel při druhém mečbolu a servisu Nedeljkoviče do pásky.

Ve finále třetího evropského poháru ještě český tým nehrál. Dukla Liberec si v roce 2010 zahrála Final Four a skončila čtvrtá. Před osmi lety byl Liberec v semifinále, ve kterém nestačil na pozdějšího vítěze soutěže italskou Piacenzu.