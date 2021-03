Sto let českého volejbalu: ME, velké turnaje i výstavy v galeriích

Sto let, to je pořádně dlouhá doba. A také jubileum, které stojí za to oslavit. A zapomenout se na tyhle kulatiny nesmí ani ve chvíli, kdy sport brzdí pandemie koronaviru. Významné jubileum letos oslaví český volejbal. V roce 1921 byla pod YMCA založena volejbalová sekce, o dva roky později pak československý svaz. „Je to pocta a závazek reprezentovat organizaci s takto dlouhou historií. Chceme se ohlédnout zpět a podívat se, jak se volejbal vyvíjel. Vždyť v minulosti se hrál snad v každé chatové oblasti a přinesli jsme také tituly mistrů světa," prohlásil Marek Pakosta, předseda Českého volejbalového svazu. Oslavy vyvrcholí evropským šampionátem v Ostravě.

Program je hodně nabitý. Oslavy budou rozděleny do tří lokalit a mají čtyři vrcholy V hlavním městě to bude třeba mezinárodní beachvolejbalový turnaj Prague beach oepn 2* a Golden European League žen. V červnu je zase na programu prestižní J&T Ostrava beach open 4*, který bude také kvalifikačním turnajem na olympijské hry v Tokiu. V srpnu se pak odehraje Brno beach open 2*, vrcholem bude v září ME mužů v Ostravě, kde se uskuteční jedna skupina a další dvě kola play-off. Pochopitelně s českým týmem.

„Atraktivní sportovní události a zároveň připomínání naší bohaté a úspěšné historie. Tenhle rok bude pro nás naprosto výjimečný," prohlásil Pakosta o kulatinách Českého volejbalu. Oficiální start obstará výstava v Národním Muzeu. Vernisáž proběhne 6. května. „Zde budou moci návštěvníci vidět vývoj našeho sportu, specifické artefakty jako jsou medaile, dresy, míče, boty, sítě používané v minulosti. Výstava bude otevřena šest měsíců a v menším měřítku je naplánovaná také v Ostravě," uvedl předseda volejbalového svazu, s tím, že jsou připraveny i filmové záznamy, které budou vysílány v televizi.

Připravuje se také mobilní výstava, kde dostane prostor každá dekáda – na 14 panelech se zachytí úspěchy a důležité volejbalové milníky. „Bude putovat v několika vydáních po krajích České republiky a po letošních významných sportovních akcích. Máme ambici představit výstavu v Poslanecké sněmovně, na magistrátech, krajských úřadech," uvedl Pakosta, který doufá, že koronavirová pandemie oslavy ovlivní v co nejmenší míře. „Jakékoliv plánování je logicky složitější a s větším rizikem. To, kde očekáváme nějaká omezení, je především případná divácká účast. Může se dokonce stát, že sportovní akce budou úplně bez diváků. To je něco, co nejsme schopni plně ovlivnit, ale pracujeme s různými scénáři."

Reprezentační volejbalové týmy každopádně dosahovaly v průběhu let skvělých výsledků, muži byli dvojnásobnými mistry světa, dvojnásobnými olympijskými medailisty, ženy mistryněmi Evropy. Od devadesátých let se velice dynamicky rozvíjí nová forma – beachvolejbal. V tomto sportu má Česká republika od roku 1996 pravidelnou účast na OH.