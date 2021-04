Základní část jsme vyhráli, stěžovat si nebudu, říká před startem play off karvinský Brůna

O víkendu odstartuje v osmi halách po celém Česku play off házenkářské extraligy mužů. V roli největšího favorita půjde do vyřazovacích bodů vítěz základní části Karviná, která se ve čtvrtfinále utká s týmem ze Zubří (úvodní utkání se hraje v sobotu 3. 4. od 10 hodin v Karviné).

Házenkáři Karviné půjdou do play off z prvního místa

„První část sezony jsme ukončili na prvním místě, stěžovat si nebudu. Ale je fakt, že bych byl spokojenější, kdybychom prohráli o zápas méně, třeba v Kopřivnici, nebo ve Frýdku-Místku. Z výkonů v těchto zápasech jsem byl zklamaný a věřím, že je v play off opakovat nebudeme," uvedl trenér Baníku Karviná Michal Brůna, který nezastíral, že si do úvodního kola vyřazovací části přál jiného soupeře.

„Více jsem chtěl Kopřivnici, ale je to Zubří a nepodceníme je. Hrají poslední dobou velmi dobře, mají mladý kádr a fandím jim. Na druhou stranu nemají odehráno tolik důležitých zápasů a zkušenosti jim můžou chybět," popsal soupeře Brůna.

Z páté pozice jde do play off Frýdek-Místek vedený slovenským trenérem Danielem Valo. Vyzvou čtvrté Lovosice. „Nejsme favority. Lovosice mají tým nabitý výbornými hráči. Stačí vzpomenout Švéda Jonssona, který nás trápil v obou vzájemných zápasech, Jirka Motl patří dlouhodobě k nejlepším střelcům soutěže. Na druhou stranu oba naše zápasy v základní části byly nesmírně vyrovnané. Víme, co na ně platí a očekávám vyrovnanou sérii, ve které budou rozhodovat detaily. Možná i zdravotní stav," uvedl Valo.

Nikdo nečekal tak velký výkonnostní posun

S pátou příčkou byl spokojený. „V létě jsme museli do kádru zapracovat nové hráče, protože tým byl hrozně mladý a asi nikdo nečekal až tak velký výkonnostní posun. Před první koronavirovou pauzou, která přišla po prvních pěti kolech, jsme vedli celou soutěž. Později jsme klesli na 3. místo, nakonec jsme uhráli 5. příčku. Musíme být spokojení," řekl Valo.

Spokojenost s umístěním po základní části vyjádřil i trenér Kopřivnice Lubomír Veřmiřovský. Méně už se radoval, když bylo jasné, s kým se jeho tým ve čtvrtfinále utká.

„Plzeň jsem si přál asi nejméně. Mohli jsme jít na Duklu či Karvinou, což bych bral více, protože tyhle týmy spoléhají na tři hráče. Play off je dlouhé a v případě, že bychom je dokázali pohlídat, nebo by se třeba zranili, naše šance by se zvýšily. Plzeň má těch opor třeba šest, bude to obtížnější."

Kopřivničtí jdou do play off se třemi výhrami za sebou a s vědomím, že v Plzni v této sezoně dokázali zvítězit. (34:32). „To bylo ale na začátku play off. My tehdy byli ve výborné formě, naopak v Plzni se měnili trenéři," připomněl trenér Kopřivnice.

„Uvidíme. Po výpadku v půlce sezoně jsme něco málo v naší hře změnili a znovu jsme se dokázali vrátit do pohody a umíme soupeřům zase nastřílet 30 bodů. Třeba Plzeň zaskočíme," uvedl Veřmiřovský. V posledním čtvrtfinále se utká Dukla Praha s Jičínem.