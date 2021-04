Perušič, Schweiner - Seidl, Waller 2:1 Perušič se Schweinerem na úvod v Cancúnu vyhráli, uspěly i ženy

Ondřej Perušič a David Schweiner vstoupili do dalšího turnaje Světového okruhu v plážovém volejbalu v Cancúnu výhrou. Čeští reprezentanti, kteří se v úterý radovali v mexickém městě z bronzu, si zajistili postup do play off vítězstvím 21:19, 17:21 a 15:9 nad rakouskou dvojicí Robin Seidl, Philipp Waller. Ve třech setech uspěly rovněž Markéta Nausch Sluková s Barborou Hermannovou.