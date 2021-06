Rodí se další velký příběh? Šli po mně, viděl český dlouhán. Pak přišel parádní obrat

Před dvěma lety v Ostravě zapsali Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem svůj první výrazný zářez na beachvolejbalové mapě, když senzačně postoupili do finále turnaje Světové série. A na stejném místě opět v industriálním prostředí vítkovických železáren mají našlápnuto k úspěchu i letos. Se skalpem lotyšských exmistrů Evropy Aleksandrse Samoilovse a Janise Smedinse prošli vítězové březnového turnaje v Dauhá do víkendových bojů mezi nejlepší šestnáctku hvězdně obsazeného turnaje.

Se stejnými soupeři nastartovali i předloni svoji finálovou cestu. „Dobré znamení,“ usmál se Perušič.

„Když jsem viděl, kolik vynikajících týmů končí na druhých a třetích místech ve skupině, půlden navíc na regeneraci se hodí. Snad ho v sobotu zužitkujeme,“ kvitoval, že skupinovou šichtu měli hotovou v pátek před polednem, vyhnuli se předkolu play off a mohli v něm jen z tribuny sledovat své potenciální soupeře pro osmifinále.

Beachvolejbalisté David Schweiner (vlevo) a Ondrej Perušič během třetího ročníku turnaje J&T Banka Ostrava Beach Open 2021.

OBO 2021/Vlastimil Vacek, Právo

Ale nebyla to s Lotyši vůbec snadná práce, Češi otáčeli po prohraném prvním setu. „Hráli dobře, my špatně,“ lakonicky zhodnotil dvoumetrový Schweiner nepovedený vstup do utkání. „Celý zápas šli po mně. V prvním setu se jim povedlo zatlačit mě do zadní části kurtu. Pak jsme začali lépe přijímat a měli lepší pozici k útoku,“ popisoval český obrat.

Pomohli k němu i v rámci povolené kapacity částečně zaplněné ostravské tribuny, což je pro beachvolejbalisty celkem nezvyk. Po dlouhé koronavirové pauze se předchozí turnaje Světové série hrály bez diváků. „Ale příjemný nezvyk,“ doplňuje Schweiner.

„Sice se občas na kurtu neslyšíme, ale hrajeme spolu dlouho, denně trénujeme, takže víme, co od sebe čekat. A kdyžtak si to naznačíme posunky,“ usmívá se.