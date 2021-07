Průšvih! Pozitivní na covid už je v Tokiu i český sportovec. A hned medailová naděje

Velká rána pro Český olympijský tým. Po nejmenovaném členovi realizačního týmu měl přímo v dějišti her v Tokiu pozitivní test i první ze sportovců. Je jím plážový volejbalista Ondřej Perušič, jenž se svým parťákem Davidem Schweinerem prožívá životní sezonu.

Ondřej Perušič se snaží zůstat v klidu. „Olympiáda je sen každého sportovce, každý by chtěl hrát, zúčastnit se, a to mě samozřejmě moc mrzí. Na druhou stranu v tomhle případě by měla dostat přednost ochrana zdraví," uvědomuje si.

„A to nejen mého, ale všech ostatních sportovců a všech účastníků her a lidí, které bych mohl potenciálně ohrozit. To je v tuhle chvíli důležitější věc," říká šestadvacetiletý Perušič.

„Nevidím to zatím jako konec světa a rozhodně to neberu nějak tragicky už jen proto, že pro mě osobně bylo daleko důležitější, že jsme se na olympiádu zvládli kvalifikovat a že jsem sám sobě dokázal, že na to mám," přiznal.

Po příletu do Tokia měl test ještě negativní, ale při každodenním testování ve vesnici byl nedělní výsledek pozitivní. „Ani on nemá absolutně žádné příznaky nemoci, nicméně PCR analýza potvrdila výsledek antigenního testu,“ prohlásil šéf české výpravy Martin Doktor.

Zprávu o pozitivním výsledku dostal český tým ráno do mailu, vzápětí ji potvrdila covidová koordinátorka ze strany organizátorů her. „Dostali jsme informaci, že máme pozitivní výsledek běžného antigenního testu a že dotyčného máme doprovodit na kliniku, kde se provede PCR test. S Ondrou šel náš šéflékař Jiří Neumann,“ popsal Doktor.

„Na výsledek jsme čekali několik hodin. Když se prokázalo, že je také pozitivní, dopravili jsme Ondrovi jeho věci,“ doplnil šéflékař výpravy Jiří Neumann.

„Organizátoři Ondru pak odvezli do hotelu, který je určen pro izolování bezpříznakových případů, protože Ondra je v tuto chvíli ze zdravotního pohledu v pořádku. Organizátorům jsme také dodali podklady včetně našeho covid pasu, který shrnuje všechny potřebné informace,“ říká Neumann.

Očkování nestačilo

Perušič je přitom stejně jako jeho spoluhráč očkovaný, Schweiner byl stejně jako jejich trenér Andrea Tomatis rovněž izolovaný. Podle standardních procedur by Češi olympijský turnaj nestihli, má pro ně začít soubojem s Lotyši v pondělí 26. července.

„Chtěl bych zdůraznit, že můj případ, kdy jsem byl naočkovaný a snažili jsme se dodržovat hygienické standardy, by neměl sloužit jako střelivo pro zastánce konspiračních teorií. Bohužel někde jsem asi udělal chybu a nakazil jsem se. Je to zejména moje zodpovědnost," prohlásil Perušič.

„Zkoumáme možné posunutí zápasů nebo jiné varianty, které by klukům dle pravidel umožnily vstoupit do turnaje později. V tomto ohledu budeme ale moudřejší v dalších hodinách a dnech. Každopádně se pokusíme zamezit zklamání,“ neztrácí Doktor naději.

„Hrozí, že si buď nezahraju vůbec, nebo pro náš tým bude touhle situací turnaj zasažený. To je velká komplikace. Ale asi bych to nevyměnil za možnost se na olympiádu kvalifikovat. Mrzí mě, že ta situace nastala zejména vůči mému týmu, ať už vůči spoluhráči Davidovi nebo i trenérům a všem, kdo se na tom podíleli, protože do toho investovali spoustu energie a prostředků," lituje Perušič, který tak jistě přijde o slavnostní zahájení.

„Samozřejmě slibuju, že se obléknu aspoň symbolicky tady v karanténě. Můžu v něm pochodovat z jedné strany pokoje na druhou," pousmál se.

Pozitivních případů přibývá i v ostatních výpravách a bohužel se tak zdá, že koronavirus ovlivní průběh her více, než si Mezinárodní olympijský výběr připouštěl. Český tým pokračuje ve zpřísněných bezpečnostních opatřeních.

„Už po příjezdu části týmu, která cestovala stejným letadlem s prvním pozitivním členem výpravy, jsme všechny účastníky ubytovali na pokojích samostatně a požádali je o dodržování sebeizolace. Musíme v tom vytrvat. Samozřejmě sportovci mohou i nadále trénovat, nicméně pro všechny je nejbezpečnější se co nejvíc stranit ostatních,“ doplnil Neumann.