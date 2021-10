Tragédie. Bývalá házenkářka Nikoličová zemřela, bylo jí 38 let

Úspěšná bývalá házenkářka, několikanásobná mistryně Severní Makedonie a účastnice mistrovství Evropy Julija Nikoličová náhle zemřela, bylo jí 38 let. Podle zahraničních médií je příčinou smrti infarkt. K tragédii došlo v pondělí večer.

Podle serveru sportski.mi se Nikoličové v pondělí udělalo špatně, když se s manželem vracela vozem domů z Řecka. Osmatřicetileté sportovkyni náhle selhalo srdce a zemřela.

„Všechny nás to šokovalo. Byla to úžasná osoba, i když byla velkou bojovnicí, tuhle životní zkoušku nezvládla. Léta usilovala o miminko, ale nebylo jí přáno. Pro ty, kteří ji znali, je to velmi těžké," řekla makedonským médiím bývalá spoluhráčka.

𝐃𝐢𝐬𝐩𝐚𝐫𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐉𝐮𝐥𝐢𝐣𝐚 𝐍𝐢𝐤𝐨𝐥𝐢𝐜 😔



Le @BBH_Officiel a eu la douleur d’apprendre la disparition de Julija Nikolic à l’âge de 38 ans. Ancienne demi-centre de l’Arvor 29, elle y avait remporté le titre national en 2012. pic.twitter.com/7JYYMpyNup — BBH officiel (@BBH_Officiel) October 13, 2021

Nikoličová se zúčastnila mistrovství Evropy 2008, na kterém dotáhla makedonskou reprezentaci k sedmému místu. Výrazná postava makedonské házené patřila s 33 góly k nejlepším střelkyním celého turnaje.

Nikoličová byla šestinásobnou mistryní Severní Makedonie. V roce 2005 si zahrála finále Ligy mistrů. Hrála v turecké, francouzské, ruské a makedonské lize.