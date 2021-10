Basketbalisté Nymburka se naladili na LM výhrou, Žabiny uspěly pošesté za sebou

Nymburk nepřipustil žádné drama, první čtvrtinu vyhrál 33:14 a zápas měl bez problémů pod kontrolou. Po čtrnácti bodech zaznamenali kapitán Vojtěch Hruban s Jerrickem Hardingem, Hradci nepomohlo ani 28 bodů Ozrena Pavloviče.

"Dnes jsme jen splnili to, co se od nás očekává, a to je vítězství. Jinak to moc povedené nebylo," řekl v tiskové zprávě trenér obhájců titulu Aleksander Sekulič. "Od druhé čtvrtiny jsme si jen hlídali skóre a nehráli jsme naši hru. Jako by už to chtěli mít hráči za sebou a nezranit se," dodal.

"Měli jsme docela dobrý vstup do utkání, ale pak stačily dvě tři minuty a Nymburk vedl o dvacet," přidal kouč Hradce Lubomír Peterka, jehož tým i přes prohru zaznamenal nejlepší výsledek v historii vzájemných zápasů s Nymburkem. "Pak to pro nás byl dobrý zápas až do konce. Po první čtvrtině jsem ale musel změnit mentalitu hráčů, protože jsme prohrávali o dvacet, měli jsme jediný faul a soupeř dával lehké koše," uvedl Peterka.

Po měsíční pauze v dresu Nymburka zasáhl do utkání také Jakub Tůma, který nastoupil poprvé poté, co mu lékaři diagnostikovali roztroušenou sklerózu. Člen širšího kádru reprezentace odehrál necelých šest minut.

Třetí výhru za sebou zaznamenal USK Praha, který uspěl 100:87 v Pardubicích. O výhře druhého celku tabulky rozhodli Kyle Mangas a Nathaniel West, kteří zaznamenali 37, respektive 30 bodů.

Na třetím místě je Opava, jež vítězstvím 80:67 nad Ústím nad Labem dala zapomenout na porážku s Kolínem z předchozího kola. Slezané vyhráli šestý z posledních sedmi zápasů.

Po porážce 81:98 v Ostravě pokračuje také nepříznivá série nováčka z Jindřichova Hradce. Poslední celek tabulky prohrál i devátý zápas v nejvyšší soutěži. O výsledku rozhodla třetí čtvrtina, kterou domácí ovládli 28:7.

Žabin protáhly trápení Strakonic

Basketbalistky Žabin Brno vyhrály 91:58 ve Strakonicích a uspěly i v šestém zápase nového ligového ročníku. Domácí celek naopak prohrál i čtvrté utkání v sezoně.

Největší zásluhu na vítězství Brňanek dnes měla nejlepší střelkyně zápasu kapitánka Natálie Stoupalová s 16 body a Anežka Kopecká, která si připsala double double za 15 bodů a 11 doskoků.

Stoprocentní v dosavadním průběhu soutěže jsou kromě Žabin ještě další tři celky, které však mají odehráno méně zápasů. Patnáctinásobné šampionky USK Praha, KP Brno a Hradec Králové, proti kterému Žabiny nastoupí v dalším kole.

Basketbalová Kooperativa liga mužů - 9. kolo Nymburk - Hradec Králové 91:70 (33:14, 49:34, 74:56) Nejvíce bodů: Harding a Hruban po 14, Palyza 11 - Pavlovič 28, Stamenkovič 12, Šoula 11. Ostrava - Jindřichův Hradec 98:81 (37:24, 54:55, 82:62) Nejvíce bodů: Radukič 20, Vann 18, Ubilla 17 - Dorn 25, Stegbauer 12, Strawberry 11. Pardubice - USK Praha 87:100 (24:30, 42:52, 62:79) Nejvíce bodů: Walton 22, Vyoral 14, Švrdlík 12 - Mangas 37, West 30, Kyzlink 16. Děčín - Kolín 91:97 (25:25, 44:51, 73:70) Nejvíce bodů: Šiška 27, Nichols 24, Svoboda 14 - Novotný 33, Jelínek 19, Číž 15. Opava - Ústí nad Labem 80:67 (17:22, 40:38, 64:50) Nejvíce bodů: Klečka 21, Jurečka 13, Šiřina 10 - Autrey 28, Svejcar 18, Pecka 6.

1. Nymburk 9 9 0 872:662 100 2. USK Praha 9 7 2 820:745 77,8 3. Opava 8 6 2 722:624 75,0 4. Pardubice 7 5 2 596:582 71,4 5. Brno 9 5 4 746:722 55,6 6. Kolín 9 5 4 797:797 55,6 7. Ústí nad Labem 8 4 4 649:627 50,0 8. Hradec Králové 9 4 5 712:771 44,4 9. Ostrava 10 4 6 783:871 40,0 10. Děčín 9 2 7 698:759 22,2 11. Olomoucko 8 1 7 615:694 12,5 12. Jindřichův Hradec 9 0 9 690:846 0

Basketbalová Renomia liga žen - 5. kolo Strakonice - Žabiny Brno 58:91 (12:30, 29:58, 44:78) Nejvíce bodů: Rosecká 16, Vydrová 10, Jánská 8 - Stoupalová 16, Kopecká 15, Galíčková a Holmesová po 13.